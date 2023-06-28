У клиентов крупнейшего банка Германии серьезные проблемы из-за России

Крупнейший банк Германии сообщил своим клиентам о проблемах, возникших из-за России. Более того, это первый мощный банк, который открыто заявил новый и серьезный вызов. В результате инвесторы и их клиенты могут понести существенные убытки.

В начале июня 2023 года Deutsche Bank сообщил в письме своим клиентам, что больше не может гарантировать им доступ к принадлежащим им российским ценным бумагам.

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Новые проблемы клиентов крупнейшего банка Германии

В Deutsche Bank рассказали об обнаружении нехватки акций с депозитарными расписками, которые кредитор выпустил еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Эти акции находятся в банке-депозитарии в России. Пока сообщают о потере ценных бумаг таких российских компаний:

Аэрофлот;

Группы ЛСР;

Мечел;

Новолипецкого металлургического комбината.

Добавим, что акции многих российских компаний зафиксировали существенный спад на фондовой бирже на фоне неудачного государственного мятежа, организованного главой ЧВК Вагнером Евгением Пригожиным.

Что делает немецкий банк сейчас

Согласно данным от Deutsche Bank, отсутствие акций можно объяснить решением российских властей позволить инвесторам конвертировать часть депозитарных расписок в российские акции. Важно отметить, что этот процесс проходил без участия и надзора крупнейшего банка Германии.

Европейский центральный банк обратился с важным призывом к кредиторам из стран ЕС, до сих пор работающих на российском рынке. Регулятор требует ускорить процесс сокращения бизнеса или выхода из России, сформировав конкретные планы.

В результате экспертам из Deutsche Bank не удалось сверить ценные бумаги российских компаний с имеющимися депозитарными расписками. Более того, это первый мощный банк, который признал проблемы с этими активами и сообщил своим клиентам, что могут не иметь права собственности на принадлежащие им акции.

В то же время, немецкий кредитор подчеркнул, что пытается сделать все для возвращения больше акций законным владельцам. Однако в письме к клиентам банк предупредил, что чистая выручка от их продажи, скорее всего, будет существенно ниже актуальной цены на фондовом рынке. К тому же российские власти требуют, что эти активы продавали с уценкой на уровне 50% от их рыночной стоимости.