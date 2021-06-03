Китайский миллиардер потерял почти все за 6 месяцев: как до этого дошло

Ларри Сяндун Чен, генеральный директор китайской компании GSX Techedu из сферы онлайн-образования, за последние месяцы наблюдал, как его капитал сокращался на миллиарды. Ведь акции его компании обвалились на 88% с января этого года.

Падение акций существенно повлияло на личное состояние основателя компании, ведь он владеет 43,5% акций GSX. Поэтому только за последние 4 месяца человек потерял 14 миллиардов долларов собственного капитала. И с 223 места в списке богачей мира опустился на 1750 место. По версии Forbes пока у него 1,9 миллиарда долларов.

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Причины падения акций

Компанию GSX Techedu обвиняют в мошенничестве. Расследование ведет Комиссия по ценным бумагам и биржам США после того, как ряд инвесторов пожаловались на ложные данные от компании – завышение их показателей.

Считают, что до 70% показателей доходов и количества учеников могут быть сфабрикованы. Однако сам Ларри Сяндун Чен отрицает это.

Это абсурд и ложь. GSX пытается предоставить полное и точное раскрытие информации инвесторам и опровергнуть любые ложные претензии,

– написал гендиректор GSX.

Хедж-фонд Archegos Capital , который был инвестором компании, рухнул. В тот день акции компании упали на 58%.

, который был инвестором компании, рухнул. В тот день акции компании упали на 58%. Компании прогнозируют неутешительные доходы , а инвестиционный банк Goldman Sachs 2 июня подтвердил эти опасения, ухудшив свой прогноз по компании.

, а инвестиционный банк Goldman Sachs 2 июня подтвердил эти опасения, ухудшив свой прогноз по компании. Пекин вставляет палки в колеса компании, ведь по мнению властей, онлайн-репетиторство после уроков оказывает большое давление на школьников . Поэтому GSX была вынуждена закрыть свой бизнес с дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 8 лет.

. Поэтому GSX была вынуждена закрыть свой бизнес с дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 8 лет. Компанию также штрафовали за введение клиентов в заблуждение, что не способствовало улучшению репутации. В апреле GSX заплатила почти 80 тысяч долларов за то, что их реклама демонстрирует заниженную цену их услуг.

Поэтому миллиардер, историей которого так восхищались люди – из обычного учителя он построил многомиллиардную компанию – теперь погряз в проблемах, с которых неизвестно сможет ли выйти миллиардером.