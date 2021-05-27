Китайский юань обновил трехлетний максимум: ключевые факторы влияния

Китайский юань продолжает укреплять свои позиции на валютном рынке. Валюта уже стала лидером в Азии. Какие факторы способствуют расцвету одного из главных конкурентов доллара – читайте на Финанси24.

Юань поднялся до рекордного уровня за последние три года. Китайский центробанк пока воздерживается от резкого вмешательства в ситуацию на рынке.

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Юань стал лидером на валютном рынке Азии

Китайская национальная валюта выросла на 0,3% до 6,3913 за доллар в оншорных рынках. Это максимальный показатель с июня 2018 года. Народный банк Китая установил фиксинг на уровне 6,4099 юаня за доллар, что совпадает со средней оценкой трейдеров и аналитиков Bloomberg.

Базовая ставка развеяла страхи по поводу планов центробанка Китая относительно замедления ралли юаня, которое вывело валюту в лидеры в Азии. Трейдеры пристально следят за действиями банка после нескольких неоднозначных заявлений официальных лиц о том, стоит ли и дальше поддерживать укрепление курса валюты, чтобы сдерживать рост цен на импортные товары.

К концу года юань может вырасти до 6,3 юаня за доллар, но вряд ли он легко преодолеет этот уровень. НБК может вмешаться, чтобы замедлить темпы роста до того, как валюта достигнет этого уровня, поскольку слишком быстрое ралли может повредить экспорта,

– отметил Ся Ле, главный экономист по Азии BBVA в Гонконге.

Китайский юань укрепляется на валютном рынке / Инфографика Bloomberg

Самая брокерская компания в Китае Citic Securities Co. считает, что курс юаня может вырасти до уровня 6,2. China Securities Journal обнародовал прогноз аналитиков, которые считают, что юань имеет все условия для дальнейшего укрепления. Этому процессу способствуют три фактора:

восстановление экономики,

апрельское ослабления доллара США,

приток капитала в Китай .

Трейдеры делают ставку на юань

Риск потери положительных тенденций впервые за два с лишним года упал ниже нуля. Это свидетельствует о том, что инвесторы ожидают дальнейшего повышения курса национальной валюты Китая. Курс доллар-юань тоже обновил трехмесячный минимум, что можно назвать отражением доверия к китайской валюты.

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Участвие Народного банка Китая в последних торгах за доллар обеспокоило трейдеров, поскольку Пекин делал определенные шаги для того, чтобы ограничить рост юаня. Валютный рынок все еще остается начеку, ведь китайский центробанк может использовать такие инструменты, как ежедневную фиксацию валют и устные предупреждения по предотвращению волатильности юаня. Это связано с тем, что вероятность повышения ставок в США и уменьшение количества больных коронавирус в других странах может внести изменения в потоки капитала.