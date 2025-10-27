Юань вместо доллара: Китай приступил к реализации новой стратегии

Китай хочет увеличивать свое влияние в мире, в частности, через распространение юаня. Дело в том, что сейчас именно КНР является крупнейшим кредитором в мире.

Как Китаю удается распространять юань?

Китай предлагает иностранным заемщикам возможность воспользоваться экономически низкими процентными ставками, но, только при условии, что они откажутся от доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Стратегия имеет свою цену для Китая, заставляя его нести некоторые потери, поскольку внутренние ставки значительно ниже ставки доллара. Кения заявила, что сократила ежегодные расходы на обслуживание долга на 215 миллионов долларов, конвертировав свои китайские железнодорожные займы из долларов в начале этого месяца,

– отмечает издание.

Нужно понимать, что упрощение оплаты в юанях для заемщиков, приведет к тому, что роль китайской валюты будет повышаться:

в торговых расчетах;

финансировании.

К тому же усиление и распространение юаня ослабит финансовое преимущество США. Особенно этот вопрос актуален сейчас, когда возросла напряженность между Соединёнными Штатами и Китаем.

Интересно! Если верить оценкам, Китаю задолжали 78 беднейших стран. Они вместе должны – 67 миллиардов долларов.

Что нужно знать о политике Китая сейчас?