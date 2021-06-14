Сигналы тревоги: почему компании, которые слишком велики для банкротства теряют поддержку Китая

Похоже, что китайские компании переживают сейчас непростой период. Все из-за бума дефолтов и потери доверия государства. При каких условиях корпорации могут рассчитывать на финансовую поддержку – читайте дальше.

Goldman Sachs Group Inc. информирует, что в Китае больше не действует правило "слишком большой, чтобы обанкротиться" для компаний, которые берут займы у государства.

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Большие китайские компании теряют поддержку государства

Все потому, что с 2019 года по Поднебесной наблюдается рост дефолтов государственных предприятий. Поэтому, некоторые заемщики не смогли вернуть деньги государству. В частности, такая судьба постигла China Fortune Land Development Co. Аналитики Goldman Sachs утверждают, что китайские политики не хотят помогать даже крупным корпорациям и компаниям. Кроме того, они сейчас имеют в разы меньше шансов оказать финансовую поддержку по сравнению с прошлым. Эксперты добавили, что ослабление неявной государственной поддержки еще не означает, что государство полностью отказывается поддерживать бизнес.

Дефолт Это невыполнение условий кредитного договора или других условий, связанных с долговыми обязательствами или ценными бумагами. Д. характеризует несостоятельность юридического лица (корпоративный Д.) или государства (суверенный Д.) полностью или частично выполнить свои долговые обязательства.

По данным Goldman Sachs, вопрос о том, предложит правительство поддержку или нет, будет зависеть от необходимости

Стоит заметить, что официальная поддержка в Китае не ограничивалась государственными фирмами. Например, в 2020 году местные органы власти начали действовать с целью помочь частным предприятиям, в том числе застройщику China Evergrande Group. Когда крупнейший в Азии эмитент мусорных долларовых облигаций столкнулся с дефицитом ликвидности власть в провинции Гуандун приобрела акции компании Evergrande

Интересно, что после успешного преодоления финансовых трудностей во второй половине 2020 фирма столкнулась с новыми проблемами из-за информации о том, что регулятор исследует связи фирмы с Shengjing Bank Co. – кредитором, в котором Evergrande владеет долей акций. На фоне этого, аналитики Goldman Sachs считают, что опасения по поводу некоторых китайских высокодоходных компаний в ближайшее время, вероятно, останутся на подъеме.

Компания Evergrande столкнулась с новыми проблемами / Инфографика Bloomberg