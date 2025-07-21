ЕС впервые ввел санкции против китайских банков за поддержку России: КНР угрожает ответом

Новый пакет европейских санкций против России затронул ряд компаний и банков Китая, что уже вызвало протест Пекина. Там пообещать ответ, который защитит и обезопасит компании страны.

В пятницу, 18 июля, в рамках очередного раунда санкций против России, ЕС ввел санкции против двух китайских банков и пяти компаний, базирующихся в Китае. Это первый случай, когда в санкционный список ЕС после начала войны в Украине в 2022 году были включены китайские банки, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как указано в заявлении Европейского совета, под санкции попали Heihe Rural Commercial Bank и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank. ЕС обосновал решение тем, что эти банки предоставляли услуги, связанные с криптовалютами, что подрывало эффективность санкционного режима.

Почему ЕС вводит санкции против китайских банков

ЕС включил эти банки в список финансовых учреждений, которые помогали Москве обходить санкции, осуществляя транзакции или предоставляя экспортное финансирование для внешнеторговых операций.

Важно! Тесные связи Китая с Россией уже привели к тому, что некоторые китайские банки оказались под аналогичными санкциями США, что заставило их пересмотреть свою политику и клиентскую базу.

В феврале 2022 года – до введения западных санкций в отношении российского энергетического сектора – банки Industrial & Commercial Bank of China и Bank of China начали ограничивать финансирование сделок по поставке российских сырьевых товаров.

Эти крупнейшие государственные банки Китая также имеют опыт соблюдения американских санкций в отношении Ирана и Северной Кореи, во избежание потери доступа к системе долларовых расчетов.

Что ответили в Китае

Министр иностранных дел Китая Ван И уже в этом месяце пообещал принять ответные меры, если банки будут внесены в санкционный список. Издание также сообщило, что посол Китая в ЕС пытался убедить европейских чиновников отказаться от этого шага.

Примечательно! Представитель МИД КНР Линь Цзянь в июне заявлял, что нормальные обмены и сотрудничество между китайскими и российскими компаниями соответствуют правилам ВТО и рыночным принципам, они не направлены против третьих сторон и не должны быть нарушены или ограничены.