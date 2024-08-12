Ограничения в Китае: небольшие банки отказались принимать платежи из России

Некоторые региональные банки Китая начали отказываться принимать платежи из России, пишут российские СМИ. Недавно Екатерина Кизевич, генеральный директор компании-импортера "Атвира", подтвердила, что платежи от местных кредитных организаций в пользу российского бизнеса, которые оставались относительно стабильными в течение мая и июня, были приостановлены с 20 июля.

Банки Китая не проводят платежи из России

В своем недавнем заявлении Алексей Разумовский, коммерческий директор компании "Импая Рус", сообщил, что более 98% китайских банков отказываются принимать прямые транзакции из России. Разумовский предостерегает, что эта тенденция может привести к сбоям в цепочке поставок и росту цен на товары, поступающие на российский рынок.

Читайте также В Германии массово взрывают банкоматы: кому это нужно

Алексей Тараповский, основатель финансовой группы "Андерида", сообщил, что региональные банки Китая, которые в основном обслуживают внутренний рынок, уже несколько месяцев подряд служат "запасным аэродромом" для российских компаний. Это свидетельствует о растущей зависимости от этих финансовых учреждений на фоне продолжающейся геополитической напряженности.

Из-за этого российский бизнес пытается проводить расчеты через третьи страны.

За последние три недели наблюдается значительный рост заявок от существующих платежных агентов, которые проводят транзакции через третьи страны, подтвердил Порошин.

Источники указывают на то, что российские компании часто направляют свои платежи в Китай через банки в Гонконге. Однако сообщается, что некоторые китайские финансовые учреждения отказываются участвовать в операциях с этими российскими компаниями.

Средства можно переводить через отделения российских банков, работающих в Китае. Однако клиенты могут столкнуться с 5% надбавкой к юаню, поскольку эти банки используют обменный курс Центрального банка. Кроме того, были высказаны опасения относительно принятия средств, поскольку многие китайские компании, как сообщается, отказываются от транзакций с российскими финансовыми учреждениями.