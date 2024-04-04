Экономика России сейчас настолько изолирована, что у нее мало вариантов, кроме юаня, – СМИ

Россия продолжает ощущать последствия санкционной политики Запада. В частности, это можно проследить благодаря центральному банку государства-агрессора.

В одном из отчетов центральный банк России указал, что видит достаточно ограниченные возможности в контексте собственных резервов, за исключением национальной валюты Китая – юаня. Это последствия изолированности российской экономики.

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Россия все больше зависит от юаня

Российский центробанк сообщил, что другие денежные единицы будто менее стабильные и ликвидные, чем китайский юань. Кроме того, отметили, что речь идет о валютах так называемых "недружественных" стран к России. В отчете также упоминают, что в ряде стран существуют ограничения по движению капитала, что является препятствием для их использования.

В то же время регулятор не раскрыл, какие именно валюты или страны получили такую характеристику и отметил, что юань пока играет ключевую роль в процессе формирования резервов. В центробанке отметили, что за последние годы юань усилил свои позиции на международной арене.

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