Китай может погрязнуть в экономических проблемах: есть ли шанс на спасение

Китай сталкивается с рядом серьезных вызовов, но ситуация может значительно ухудшиться, если правительство не начнет действовать. О главных рисках для главного конкурента США – читайте далее.

Китайская экономика оправляется от пандемии коронавируса значительно медленнее, чем прогнозировали большинство экспертов. К тому же большинство вызовов, с которыми сталкивается страна хорошо известны, а результатом может быть спираль из долгов и дефляции.

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Китай может погрязнуть в проблемах

На сегодня к главным проблемам Китая относят дефляцию, старение населения, кризис на рынке недвижимости и очень "бычьи" настроения относительно китайских акций ("быки" активизируются во время падения на рынках). Мнения экспертов относительно ситуации в Китае разделились.

Что такое дефляция Это ситуация, когда в течение определенного периода времени уровень цен в экономике снижается. Другими словами – это повышение покупательной способности национальной валюты.



Однако разделяют "хорошую" и "плохую" дефляцию. В первом случае, цены падают из-за уменьшения расходов, а во втором – в связи с падением спроса.

Некоторые экономисты и стратеги с Уолл-стрит достаточно скептически оценивают шансы Пекина на восстановление экономики. Зато исследователи из Института международных финансов имеют более оптимистичный прогноз. Они ожидают, что за 2024 год экономика Китая вырастет на 5%, что выше консенсуса на уровне 4,6%. Также отмечают, что развитие ситуации будет зависеть от действий китайских властей.

Напомним, что китайские и гонконгские акции потеряли 6,3 триллиона долларов после достижения пикового уровня в 2021 году. В то же время официальный Пекин делает все, чтобы остановить падение доверия инвесторов. Регуляторы даже планировали проинформировать о ситуации на рынке лидера Китая Си Цзиньпина.