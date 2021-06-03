Китай пытается ослабить юань: почему центробанк пошел на такой шаг

Китайский юань недавно достиг трехлетнего максимума относительно американского доллара. Однако, центробанк Поднебесной пытается остановить рост национальной валюты. Чем продиктовано это решение – читайте дальше.

На фоне укрепления юаня покупатели из-за рубежа будут вынуждены платить больше за товары с Китая. Поэтому, через эту тенденцию возникают опасения относительно конкурентоспособности китайского экспорта, который является главным фактором роста второй сильнейшей экономики мира.

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Китай пытается остановить рост юаня

Народный банк Китая (НБК) в четверг установил дневную среднюю точку для юаня на уровне 6,3 против доллара США. Это привело к тому, что второй день подряд курс переживает ослабление фиксаций, впервые с 24 мая. Центробанк создает условия для того, чтобы рынок мог играть важную роль в процессе определения обменного курса юаня. Однако, финучреждение стремится сохранить определенный контроль с помощью ежедневного механизма фиксации средней точки юаня по отношению к доллару, позволяя валюте двигаться на 2% выше или ниже этого уровня.

Китай пытается сдержать укрепление юаня / Инфографика Market Watch

НБК сообщил, что финучреждения должны увеличить коэффициент своих валютных депозитов на 2 процентных пункта: с 5% до 7%. Из-за этого банки будут вынуждены придерживать большие объемы своих валютных резервов, таким образом, уменьшая суммы, которые могли бы повлиять на курс юаня. Экономисты подметили, что последний раз подобные изменения вносились в 2007 году. По их мнению, реализация этого решения приведет к сокращению количества иностранной валюты, доступной для долгосрочной торговли. Речь идет о 20 миллиардах долларов.

Заместитель директора Комиссии по экономической политике при Китайской ассоциации политических наук Сюй Хунцай назвал действия центробанка сильным сигналом. По его словам, масштаб корректировки является относительно большим, и это является формой усиления целевой монетарной политики. Увеличение коэффициента ограничит спекулятивную деятельность в стране, ведь финансовые учреждения должны хранить больше денег в своих резервах.