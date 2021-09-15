Китай против бизнеса: почему казино в Макао мгновенно потеряли более 18 миллиардов долларов

В Макао правительство решило усилить контроль за сферой азартных игр. В частности, это касается и казино. Это мощный удар для главных игроков рынка.

Через интервенцию власти Макао рыночная капитализация зарегистрированных операторов азартных игр снизилась на 18,4 миллиарда долларов. Ранее аналитики предупреждали, что строгий надзор может нанести еще один удар по сфере, которая и так сильно пострадала от пандемии коронавируса.

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Казино в Макао теряют миллиарды долларов

Масштабный обвал на рынке начался после того власть Макао начала 45-дневный общественный процесс по пересмотру закона об азартных играх. В общем, власти планируют назначать своих представителей и регулировать количество и продолжительность концессий (договор о временном эксплуатацию территорий, объектов, предприятий государства другим) для казино. Прогнозируется, что это приведет к усилению контроля. В частности, речь идет о том, что регуляторы получат дополнительные рычаги влияния в одного из крупнейших работодателей в Китае и ключевого двигателя экономического роста страны.

Что известно о Макао? Это специальный административный район Китая, который также известен как Аоминь, а в прошлом бывшая колония Португалии на небольшом полуострове. Территория была передана КНР в декабре 1999 году после деколонизации Португалии. Макао – это единственная территория Китая, где запрещены азартные игры.

Этот шаг совпадает с политикой Пекина по изменению политического, культурного и бизнес-ландшафта Китая для создания "общего процветания" в стране. Китайские регуляторы уже ввели жесткие условия для работы крупнейших компаний в стране. Кроме того, власти целью искоренить "вредную социальное поведение".

Это сделает казино более приземленными, а их деятельность в Макао будет теснее связана с заботами правительства и общества,

– сказал Десмонд Лам, доцент из университета Макао.

Наибольшие потери зафиксировали следующие компании:

Sands China – акции упали в цене на 32,5%,

Wynn Macau – на 29% ,

, MGM China потерял почти 27% ,

, ценные бумаги SJM Holdings подешевели на 24% ,

, акции Melco International и Galaxy Entertainment упали на 20%.

Казино в Макао теряют миллиарды долларов / Фото Unsplash

Реакция экспертов

На фоне этого, индекс, который отслеживает данные зарегистрированных казино, обвалился на. Это самые плохие дневные показатели за всю историю наблюдений.

Банковский холдинг JPMorgan уже изменил рейтинг всех операторов казино в Макао до "заниженного" или "нейтрального".

Мы считаем, что это сообщение уже посеяло сомнения в головах инвесторов, и этого, вероятно, будет достаточно, чтобы переоценить эти имена по крайней мере, пока ситуация по ключевым моментам не станет более понятной,

– говорится в записке аналитика JPMorgan.

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Однако, некоторые наблюдатели по-другому оценивают ситуацию. Например, Джордж Чой с Citi признал, что рынки могут негативно отреагировать на изменения в сфере азартных игр. В то же время он подчеркнул, что "все предлагаемые поправки предусмотрены для улучшения долгосрочного устойчивого роста".