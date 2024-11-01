Китай наносит удар по ЕС: это ответ на решительное решение блока

Китай не доволен таможенной политикой Европейского Союза. Поэтому Пекин "намекнул" своим компаниям, что они должны делать с инвестициями в Европу.

Китай против инвестиций в ЕС

Официальный Пекин недоволен таможенной политикой Европейского Союза. Речь идет о новых тарифах до 45% от ЕС на китайские электромобили, которые вступили в силу 30 октября, информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Новые пошлины ввели после годового расследования, которое привело к противостоянию между странами ЕС, а также спровоцировало негативную реакцию со стороны Пекина.

В частности, 10 членов ЕС поддержали пошлины во время голосования. Среди них Франция, Польша и Италия. Тогда как пять членов блока выступили против, например Германия, а еще 12 – воздержались.

В ответ на повышение тарифов, китайские власти призывают своих автопроизводителей приостановить крупные инвестиции в страны ЕС. Для этого даже провели встречу с представителями бизнеса, которая состоялась в Министерстве торговли.

Представителям компаний BYD, SAIC, и Geely сказали, что они должны поставить на паузу свои инвестиции в активы стран, которые поддержали новые пошлины для Китая. Мол, им не стоит вкладывать деньги в заводы. В то же время Китай продолжает переговоры о введении определенной альтернативы тарифам.