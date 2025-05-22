Не знают, как готовиться: инвесторы назвали серьезный геополитический риск, который может изменить все

Геополитическая ситуация в мире на сегодня достаточно сложная, что беспокоит инвесторов. В частности, они следят за ситуацией вокруг Тайваня.

Инвесторов остерегаются нападения Китая на Тайвань

Иностранные инвесторы еще несколько лет назад почти не могли предположить, что Китай может начать вторжение на Тайвань. Однако сегодня это риск, который они учитывают на фоне президентства Дональда Трампа, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В то же время инвесторы не могут понять, как им готовиться к возможному вторжению Китая на Тайвань. Напомним, что Тайвань уже давно является предметом споров между США и Китаем. И ситуация существенно ухудшилась после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года, а также введения пошлин, что всколыхнули финансовые рынки.

Важно! Вероятность вторжения Китая на Тайвань выросла до 12% на платформе Polymarket с начала года. До этого этот показатель держался почти у нулевой отметки.

Инвесторы опасаются, если Китай попытается захватить Тайвань, которую он считает "священной" территорией, то рискует начать войну, которая положит конец существованию Тайваня как рынка с собственной валютой и идентичностью. Тогда инвесторы окажутся перед выбором: выйти с рынка или остаться и надеяться на лучшее.

Что известно о Тайване Это остров, примерно в 160 километрах от побережья юго-восточного Китая. В Тайване заявляют, что остров никогда не являлся частью современного китайского государства. В то время как Китай заявляет, что Тайвань был провинцией в составе страны. Пекин давит на другие страны, чтобы те не признавали независимость Тайваня.

Китай и Тайвань на карте / Фото Unsplash

Иностранные инвесторы в 2025 году вывели с фондового рынка Тайваня почти 11 миллиардов долларов. Однако стоит учитывать, что это также связано с беспокойством относительно тарифов и экономики. Базовый индекс тайваньской биржи упал на 6% в этом году.

Дополнительная проблема возникает из-за разговоров Трампа о новом мировом порядке, а также его игнорирование захвата Россией части территории Украины. На фоне этого возникли сомнения относительно того, будут ли США защищать Тайвань в случае нападения Китая. Интересно, что предыдущий президент США Джо Байден заявлял, что американские войска будут защищать Тайвань в случае нападения Китая.

Обратите внимание! США достаточно долго придерживались политики "стратегической неопределенности" в отношении Тайваня. Это означает, что Вашингтон четко не объяснял, будет ли военный ответ на нападение Китая на остров.