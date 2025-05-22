Не знают, как готовиться: инвесторы назвали серьезный геополитический риск, который может изменить все
- Инвесторы обеспокоены возможным нападением Китая на Тайвань, что стало более вероятным после возвращения Трампа в Белый дом.
С начала года вероятность вторжения Китая на Тайвань выросла до 12%, а иностранные инвесторы вывели с тайваньского рынка почти 11 миллиардов долларов.
Геополитическая ситуация в мире на сегодня достаточно сложная, что беспокоит инвесторов. В частности, они следят за ситуацией вокруг Тайваня.
Инвесторов остерегаются нападения Китая на Тайвань
Иностранные инвесторы еще несколько лет назад почти не могли предположить, что Китай может начать вторжение на Тайвань. Однако сегодня это риск, который они учитывают на фоне президентства Дональда Трампа, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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В то же время инвесторы не могут понять, как им готовиться к возможному вторжению Китая на Тайвань. Напомним, что Тайвань уже давно является предметом споров между США и Китаем. И ситуация существенно ухудшилась после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года, а также введения пошлин, что всколыхнули финансовые рынки.
Важно! Вероятность вторжения Китая на Тайвань выросла до 12% на платформе Polymarket с начала года. До этого этот показатель держался почти у нулевой отметки.
Что известно о ТайванеЭто остров, примерно в 160 километрах от побережья юго-восточного Китая. В Тайване заявляют, что остров никогда не являлся частью современного китайского государства. В то время как Китай заявляет, что Тайвань был провинцией в составе страны. Пекин давит на другие страны, чтобы те не признавали независимость Тайваня.
Обратите внимание! США достаточно долго придерживались политики "стратегической неопределенности" в отношении Тайваня. Это означает, что Вашингтон четко не объяснял, будет ли военный ответ на нападение Китая на остров.