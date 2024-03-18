Эксперты лондонской компании Capital Economics поделились прогнозом по торговле между Китаем и США. Добавляют, что сейчас ситуация не зависит от того, кто займет Белый дом.

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США и Китай на пороге новой торговой войны

В Capital Economics заявили, что инвесторов беспокоит потенциальное возвращение Трампа в Белый дом и возобновление торговой войны. Однако отмечают, что конфликт между странами выглядит еще более вероятным как при президентстве Байдена, так и Трампа.

Отмечают, что объемы производства в Китае растут, тогда как спрос внутри страны просел. Именно сектор производства официальный Пекин воспринимает, как альтернативный источник роста рынка недвижимости, который находится в серьезном кризисе после лет процветания.

По словам экспертов, китайские власти имеют целью сосредоточиться на внутренней безопасности, создать собственную экосистему чипов, укрепить ядро экономики, сосредоточившись на передовом производстве. Отмечают, что эта стратегия могу привести к спорам на глобальной арене.

На сегодняшний день на вторую экономику мира приходится 15% глобального промышленного экспорта, который придется "переложить" на плечи потребителей из других стран. Прежде всего речь идет о США и Европе.

Добавляют, что китайские экспортеры, вероятно, сейчас больше зависят от американских потребителей еще больше, чем до начала торговой войны во время президентства Дональда Трампа. Это приведет к увеличению торгового дефицита между США и Китаем на долгие годы, чего хотел бы избежать любой президент США. По прогнозам, торговая война между США и Китаем может начаться уже в следующем году.