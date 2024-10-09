Самый большой обвал за 4 года: как нетерпеливые трейдеры всколыхнули фондовый рынок Китая

На фондовом рынке в Китае зафиксировали масштабный обвал. Это связано с экономическими стимулами, которые ввел Пекин.

Масштабный обвал на бирже в Китае

Акции китайских компаний зафиксировали самый большой обвал с 2020 года. Например, Индекс CSI 300 потерял 7,1% во время торгов, по данным Bloomberg.

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По факту этот индекс потерпел первую потерю за 11 дней. Кроме того, индекс китайских акций, которые торгуются на Гонконгской фондовой бирже, также существенно ослаб. Стоит учитывать, что днем ранее этот индикатор также потерял 10% на рынке.

К теме! В последние несколько недель акции китайских компаний демонстрировали уверенный рост на фоне ряда политических заявлений, направленных на поддержку экономики. Однако энтузиазм на рынке постепенно спадает, поскольку на критически важной политической встрече, которая прошла 8 октября, не заявили о каких-либо следующих серьезных инициативах.

Главная причина обвала на фондовом рынке – это поведение трейдеров. Дело в том, что трейдеры потеряли терпение относительно темпов мер по стимулированию экономики Китая, которые ввела власть. Все чаще стратеги и руководители фондов заявляют, что власти Китая должны подкрепить свои обещания по расходам реальными деньгами.

В то же время есть эксперты, которые предостерегают, что ралли зашло слишком далеко и слишком быстро после того, как основные индексы выросли более чем на 30% всего за несколько дней.