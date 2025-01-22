Рыночная капитализация топового агрохолдинга Украины пересекла важную отметку

Украинская компания существенно укрепила свои позиции на Варшавской фондовой бирже с начала 2025 года. Более того, капитализация агрохолдинга достигла важного уровня.

Капитализация "Кернел" выросла до важного уровня

Акции аграрного холдинга "Кернел" за прошедшую неделю подорожали на 13% на Варшавской фондовой бирже. Это способствовало тому, что рыночная стоимость компании пересекла важную отметку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

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Речь идет о том, что 14 января капитализация компании выросла до 1 миллиарда долларов на фондовом рынке. Акции украинского агрохолдинга торгуются на Варшавской бирже с 2007 года.

Что известно о компании "Кернел" Владельцем компании, которую создали в 1995 году, является Андрей Веревский. "Кернел" – это крупнейший производитель и экспортер подсолнечного масла в Украине, а также один из ведущих поставщиков агропромышленной продукции на международном рынке. На долю компании приходится около 15 % мирового экспорта подсолнечного масла и 18 % экспорта зерновых культур.

По состоянию на 22 января акции компании "Кернел" торгуются на уровне 17,16 злотых (4,04 доллара США). Рыночная капитализация агрохолдинга составляет 5,07 миллиарда польских злотых (1,1 миллиарда долларов), по данным Google Финансы. С начала года акции компании подорожали почти на 30%.