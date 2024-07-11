Казахстан стремится избавиться от российских ценных бумаг: при чем здесь США

Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане обратился с важным призывом к клиентам. В центре внимания оказались российские ценные бумаги.

Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане призывает своих клиентов вывести из страны российские ценные бумаги. Это связано с санкциями США против российского Национального расчетного депозитария (НРД), которые ввели в середине июня.

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Казахстан стремится избавиться от российских ценных бумаг

Сообщают, что генеральная лицензия Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США на завершение операций с Московской фондовой биржей и ее структурами действует до 13 августа. В частности, говорится о НРД.

, что крайний срок для вывода российских ценных бумаг из Казахстана – 10 августа. Если клиенты не предоставят до указанной даты поручения о выводе российских бумаг, то активы будут фактически замороженными на счетах депо Центрального депозитария Казахстана.

Для примера, добавляют, что речь идет о ряде активы с международным идентификационным номером ценных бумаг RU. Это примерно 140 наименований ценных бумаг с префиксом RU, находящихся в обращении. Среди них есть облигации суверенного долга, корпоративные бонды и акции.

Генеральный директор кипрского брокера Mind Money указал, что казахстанский регулятор по факту рекомендует завершить все расчеты и лишить казахстанский депозитарий бумаг с российскими индикаторами. Мол, Казахстанский депозитарий просто не хочет больше держать российские ценные бумаги в своих портфелях.