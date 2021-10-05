"Катастрофа, которая ждет своего часа": Дональд Трамп назвал серьезную угрозу для доллара

Бывший президент США Дональд Трамп обеспокоен популярностью криптовалют в мире. Он считает, что цифровые монеты представляют угрозу для лидерства доллара на глобальном валютном рынке.

В частности, Дональд Трамп обеспокоен, что под удар может попасть статус доллара, как главной резервной валюты в мире.

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Трамп обеспокоен стремительным распространением криптовалют

Бывший президент США заявил, что последнее решение Китая о запрете криптовалют свидетельствует о том, что Америка должна защитить свою национальную валюту. Трамп добавил, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует создать собственную криптовалюту для того, чтобы доминировать на мировых рынках, пытаясь опередить доллар США. Он добавил, что Вашингтон должен быть "очень осторожным" в будущем.

Я сторонник нашей валюты и я не хочу, чтобы другие валюты выходили и каким либо образом вредили или унижали доллар,

– отметил Трамп.

Трамп обеспокоен популярностью криптовалют / Фото Unsplash

Бывший политик признался, что доверяет мировой финансовой архитектуре, где именно доллар США является точной опоры. Заявление Трампа прозвучало на фоне дебатов по поводу регулирования крипторынка, где рыночная капитализация цифровых монет, созданных на базе технологии блокчейна, стремительно растет. В частности, речь идет о:

Биткоине,

Ethereum,

Cardano,

Dogecoin,

Solana.

Дональд Трамп также скептически относится к устойчивости криптовалют. По его словам, это катастрофа, которая ждет своего часа. Кроме того, бывший глава Белого дома считает, что цифровые валюты вредят американскому доллару.