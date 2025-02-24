Доллар или евро: какую валюту выгоднее покупать в 2025 году
Евро и доллар – это сильные и известные валюты во всем мире. Кроме того, эти денежные единицы популярны среди украинцев, ведь часто именно их выбирают для собственных сбережений.
В какой валюте лучше хранить деньги в 2025 году
Украинский экономист Олег Гетман эксклюзивно 24 Каналу рассказал о преимуществах и недостатках доллара и евро, а также рассказал, какие еще инструменты можно использовать для хранения и приумножения средств.
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По словам эксперта, минусов по хранению средств ни в долларах, ни в евро, как таковых, нет. Обе валюты свободно конвертируемые, надежные, с умеренным уровнем инфляции и тому подобное. Поэтому обе валюты абсолютно приемлемы для хранения средств. С другой стороны, объяснил экономист, простое наличие иностранной валюты "на руках" – это лишь возможность иметь сбережения на уровне их стоимости год назад.
Есть гораздо более интересные инструменты для хранения и приумножения своих средств. Например, государственные облигации (ОВГЗ) или военные облигации дают 14 – 16% в гривне при инфляции, которая меньше 10%. В этом году она будет около 6 – 7 – 8%. Поэтому можно хранить деньги не в валюте, но и в гораздо более прибыльных и так же надежных инструментах.
По паре евро – доллар, то она уже много десятилетий колеблются в диапазоне от 1:1 до 1,10. По мнению эксперта, валютная пара будет оставаться в этом коридоре еще много – много лет. Гетман добавил, что колебания валют провоцируют следующие факторы:
- Разные ставки национальных банков (Европейский центральный банк, Федеральная резервная система США).
- Торговые отношения между государствами.
- Таможенная политика стран.
Что такое ОВГЗЭто государственные долговые ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов Украины. Минфин использует ОВГЗ, чтобы привлечь дополнительные денежные ресурсы для нужд бюджета страны.
Напомним, что в понедельник, 24 февраля, курс евро существенно вырос после объявления результатов выборов в Германии. Более того, евро может достичь пикового уровня за 4 недели.