Сколько долларов можно купить в банке за один раз в 2025 году

Многих украинцев беспокоит вопрос, есть ли сейчас ограничения на продажу наличной валюты банками и обменниками. О том, действуют ли сейчас какие-то "лимиты" на обменные валютные операции, читайте далее.

Сколько долларов США можно купить в банке

Чтобы избежать валютного кризиса, Национальный банк Украины ограничил валютные операции для бизнеса и населения, установив лимит на покупку безналичной иностранной валюты для граждан. Он действовал до декабря 2023 года, передает 24 Канал.

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После отмены ограничений банки и обменники в Украине сейчас могут продавать клиенту неограниченное количество наличной валюты, в том числе доллара США. В то же время несмотря на отмену лимитов на покупку наличной и безналичной валюты, ограничения на снятие наличных остаются в силе.

Какие ограничения на снятие валюты в Украине сейчас

Ограничения, установленные постановлением НБУ от 24 февраля 2022 года, остаются в силе и в 2025 году. То есть, с личного валютного счета в Украине можно снять до 100 тысяч гривен в банковских кассах и до 50 тысяч гривен через банкоматы и POS-терминалы.

Заметьте! При обмене валюты с личного валютного счета на текущий гривневый, в банкоматах "Приватбанка" или "Ощадбанка" одна операция не может быть более 20 тысяч гривен, а общее количество операций в сутки ограничено тремя.