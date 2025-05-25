Самые тяжелые металлы, о которых могли не знать: что известно
- Самыми тяжелыми металлами являются Осмий и Иридий, а не ртуть, как считается.
- Иридий и Осмий относятся к группе платиноидов и имеют высокую плотность и особые свойства, используются в промышленности и медицине.
Среди самых тяжелых металлов в мире можно выделить сразу два, которые являются сверхплотными. Их используют как в промышленности, так и в медицине. Сразу стоит заметить, что ртуть не входит в этот список.
Какие металлы являются самыми тяжелыми
Мнение о том, что самым тяжелым металлом на свете является ртуть, ошибочно. На самом деле самыми тяжелыми являются металлы Осмий и Иридий. У первого атомная масса составляет 76, а у второго – 77, передает 24 Канал.
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Из-за того, что оба металлы относятся к группе платиноидов, они имеют крайне высокую плотность.
- Иридий
Известно, что иридий был обнаружен в 1803 году. Самого металла иридия в земной коре мало, но его гораздо больше там, где часто находят места падения метеоритов.
Особенностью этого металла является то, что он сложно поддается любой обработке и обладает химической инертностью. Кроме того, изотоп иридия широко распространен в промышленности.
- Осмий
Осмий был открыт в 1804 году. Он был обнаружен в полиметаллической руде и часто встречается в метеоритах, но и на самой земле его немало.
Чаще всего металл используют в производстве ламп накаливания и других приборов. В то же время из-за исключительной прочности используется он и для производства лучших хирургических инструментов.