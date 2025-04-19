Сколько стоит самая дорогая монета в мире: уникальные признаки и фото

В мире существуют самые разнообразные монеты. Как правило, стоимость монеты не превышает является номинал. Однако есть экземпляры, которые оценивают в миллионы долларов.

Какая самая дорогая монета в мире

Во времена Великой депрессии в США отчеканили монету, которая вошла в историю. Речь идет о монете, которая стала самой дорогой в мире. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Smithsonian Magazine.

Обратите внимание Евро дорожает самыми быстрыми темпами за 15 лет, но это еще не конец

Речь идет о монете Double Eagle, которую отчеканили в 1933 году. Номинал монеты – 20 долларов. Всего отчеканили более 445 тысяч штук. В то же время монеты полноценно не ввели в обращение в США. История монеты начинается еще в начале 1900-х годов. Именно тогда тогдашний президент США Теодор Рузвельт заказал золотую монету известному американскому скульптору Огастесу Сент-Годенсу.

Самая дорогая монета в мире / Скриншот Smithsonian Magazine

Интересно! Всего в мире существует немало редких и по-настоящему уникальных монет. Немало монет оценивают в миллионы долларов. Эти монеты также называют самыми дорогими монетами в мире.

Стоит добавить, что Double Eagle – это последние монеты, которые отчеканили, когда в США действовал золотой стандарт. Американцы отказались от золотого стандарта в 1934 году. В том же году Монетный двор США приказал переплавить все уцелевшие монеты, за исключением нескольких экземпляров.

Что такое золотой стандарт Это денежная система, которая основывается на золоте. Государство гарантирует обеспечение золотом выпущенных в обращение денег и устанавливает твердое и неизменное соответствие национальной денежной единицы определенному количеству золота.

Монету продали на аукционе в 2021 году за 18,9 миллиона долларов. Покупатель отказался раскрывать свое имя. Для сравнения, в 2002 году стоимость монеты составляла 7,59 миллиона долларов.