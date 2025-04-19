Сколько стоит самая дорогая монета в мире: уникальные признаки и фото
- Монета Double Eagle, отчеканена в 1933 году номиналом 20 долларов. Это самая дорогая монета в мире, которую продали на аукционе в 2021 году за 18,9 миллионов долларов.
- Эти монеты не ввели в обращение в США, и большинство из них переплавили в 1934 году, когда американцы отказались от золотого стандарта.
В мире существуют самые разнообразные монеты. Как правило, стоимость монеты не превышает является номинал. Однако есть экземпляры, которые оценивают в миллионы долларов.
Какая самая дорогая монета в мире
Во времена Великой депрессии в США отчеканили монету, которая вошла в историю. Речь идет о монете, которая стала самой дорогой в мире. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Smithsonian Magazine.
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Речь идет о монете Double Eagle, которую отчеканили в 1933 году. Номинал монеты – 20 долларов. Всего отчеканили более 445 тысяч штук. В то же время монеты полноценно не ввели в обращение в США. История монеты начинается еще в начале 1900-х годов. Именно тогда тогдашний президент США Теодор Рузвельт заказал золотую монету известному американскому скульптору Огастесу Сент-Годенсу.
Самая дорогая монета в мире / Скриншот Smithsonian Magazine
Интересно! Всего в мире существует немало редких и по-настоящему уникальных монет. Немало монет оценивают в миллионы долларов. Эти монеты также называют самыми дорогими монетами в мире.
Стоит добавить, что Double Eagle – это последние монеты, которые отчеканили, когда в США действовал золотой стандарт. Американцы отказались от золотого стандарта в 1934 году. В том же году Монетный двор США приказал переплавить все уцелевшие монеты, за исключением нескольких экземпляров.
Что такое золотой стандартЭто денежная система, которая основывается на золоте. Государство гарантирует обеспечение золотом выпущенных в обращение денег и устанавливает твердое и неизменное соответствие национальной денежной единицы определенному количеству золота.
Монету продали на аукционе в 2021 году за 18,9 миллиона долларов. Покупатель отказался раскрывать свое имя. Для сравнения, в 2002 году стоимость монеты составляла 7,59 миллиона долларов.