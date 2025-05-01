Что происходит на рынке нефти после резкого обвала после резкого обвала

На рынке нефти снова резко меняются цены. На рынок влияют сигналы из США и Саудовской Аравии.

Мировые цены на нефть сегодня

В четверг, 1 мая 2025 года, эталонные бренды нефти вернулись к росту. Предыдущий торговый день нефть завершила с существенным спадом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В среду цены на нефть упали на фоне новостей о возможном увеличении добычи в Саудовской Аравии, которая входит в ОПЕК и первой десятки стран по наибольшим запасам нефти в мире. Также рынок отреагировал спадом из-за признаков, свидетельствующих о сокращении экономики США.

Обратите внимание! Цены на нефть за прошедшую неделю существенно упали. На рынок влияли тарифные войны между США и Китаем, критика Дональда Трампа относительно центрального банка США и его главы, планы ОПЕК+ по добыче.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Цена нефти Brent выросла на 7 центов или на 0,1%. Сорт нефти торгуется на уровне 61,13 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подорожало всего на 1 цент или на 0,02%. Стоимость американской нефти выросла до 58,22 доллара за баррель. Стоит добавить, что торги днем ранее нефть WTI завершила, упав в цене до самого низкого уровня с марта 2021 года.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: