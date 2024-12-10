Раскрывается ли банковская тайна в программе "Национальный кэшбек"

Министерство экономики Украины направило банкам разъяснения по программам "Национальный кэшбек" и "Зимняя еПоддержка". В ведомстве отмечают, что требования по чрезмерному раскрытию банковских данных являются ненужными.

Нужны ли данные о банковских операциях для кэшбэка

Для начисления 10%-го кэшбека за покупки украинских товаров в рамках программы "Национальный кэшбек" нужны только данные о платежных операциях, связанные с покупкой этих товаров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

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Как отмечают в Министерстве, информация, касающаяся этих операций, является основанием для начисления кэшбека за конкретные покупки.

Для реализации программы не нужны данные о других платежных операциях. Поэтому требование банков о предоставлении согласия на раскрытие таких данных является необоснованным.

Интересно! Министерство экономики обратилось к банкам с просьбой привести свои договоры с клиентами и другие документы в соответствие с предоставленными разъяснениями.

Какие данные надо предоставить банкам

По программе единовременной государственной денежной помощи "Зимняя еПоддержка", заявитель должен открыть счет согласно порядку программы "Национальный кэшбек".

Однако, если получатель помощи "Зимняя еПоддержка" не желает участвовать в программе "Национальный кэшбек" на момент подачи заявки, он не обязан давать согласие на обработку платежных операций по этой программе и не должен предоставлять разрешение на раскрытие информации, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Кстати! Граждане могут закрыть банковскую карту "Национальный кэшбек" или отозвать предоставленное согласие в любое время, обратившись в поддержку банка.

Что известно о программе "Национальный кэшбек"

Программа кэшбэка, стартовавшая в сентябре 2024 года, предусматривает предоставление 10% кэшбэка за покупку украинских товаров, включенных в программу производителями, в магазинах-участниках.

Обратите внимание! С 1 декабря 2024 года украинцы могут подать заявление на получение единовременной денежной помощи в размере тысячи гривен через "Дію". Кабмин утвердил порядок реализации экспериментального проекта "Зимняя еПоддержка", который является частью Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".

Для получения помощи необходимо подать заявление в период с декабря 2024 года по январь 2025 года. Средства будут зачислены на карту "Национального кэшбэка".