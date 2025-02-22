Благодаря нескольким советам можно защитить средства от мошенников

На сегодня важно знать как защитить свои личные данные в интернете от мошенников. Например, не предоставлять данные карточек неизвестным лицам, проверять адреса сайтов, не переходить на подозрительные ссылки и тому подобное.

Что нужно в первую очередь защищать от мошенников в интернете

Банкир Анна Довгальская отмечает,, что в большинстве случаев мошенничества личные данные никто не может украсть без согласия самого лица, передает 24 Канал.

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Дело в том, что в цифровом мире платежную карту фактически можно воспринять, как разновидность "паспорта", ведь к ней привязано очень много персональных данных.

Анна Довгальская Заместитель председателя правления Глобус Банка Поэтому очень желательно, и возможно, это станет самым простым советом: стоит отнестись к защите данных карт, как к защите паспорта.

Обратите внимание! По данным НБУ, более 83% от всех мошеннических схем с платежными картами приходятся на интернет-схемы, только около 17% – это преступные действия с помощью физических устройств (банкоматов, POS- и платежных терминалов).

Какие есть советы не попасть на крючок мошенников

Проверяйте URL сайте

Адрес сайта должен начинаться с "https://" и быть официальным. Кроме того, не открывайте подозрительные ссылки.

Важно! В 2024 году, согласно данным НБУ, 40% фишинговых атак произошли из-за неправильного распознавания фальшивых сайтов.

Не отвечайте на сомнительные звонки и сообщения

Если звонят или присылают сообщения с просьбой предоставить данные карты, не следует отвечать на них. Официальные организации никогда не запрашивают такую информацию через телефонный звонок или электронную почту.

Не используйте одинаковые пароли

Рекомендуется применять уникальные пароли для каждого аккаунта. Для высокого уровня безопасности пароль должен состоять из 12 и более символов. Там должны быть комбинации цифр, букв и специальных символов.

Обновляйте программное обеспечение

Операционная система и программы должны быть всегда обновленными, ведь новые версии программ являются менее уязвимыми и более защищенными.

Используйте многофакторную аутентификацию

Желательно включить дополнительные слои безопасности для своих карт и аккаунтов, чтобы получить наибольшую защиту от мошенников.

Будьте осмотрительны в соцсетях

Не следует открывать фальшивые ссылки в социальных сетях и не стоит распространять свои личные данные на сомнительных ресурсах.