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22 февраля, 09:26
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Благодаря нескольким советам можно защитить средства от мошенников

Валерия Городинская

На сегодня важно знать как защитить свои личные данные в интернете от мошенников. Например, не предоставлять данные карточек неизвестным лицам, проверять адреса сайтов, не переходить на подозрительные ссылки и тому подобное.

Что нужно в первую очередь защищать от мошенников в интернете

Банкир Анна Довгальская отмечает,, что в большинстве случаев мошенничества личные данные никто не может украсть без согласия самого лица, передает 24 Канал.

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Дело в том, что в цифровом мире платежную карту фактически можно воспринять, как разновидность "паспорта", ведь к ней привязано очень много персональных данных.

 

Анна Довгальская

Заместитель председателя правления Глобус Банка

Поэтому очень желательно, и возможно, это станет самым простым советом: стоит отнестись к защите данных карт, как к защите паспорта.

Обратите внимание! По данным НБУ, более 83% от всех мошеннических схем с платежными картами приходятся на интернет-схемы, только около 17% – это преступные действия с помощью физических устройств (банкоматов, POS- и платежных терминалов).

Какие есть советы не попасть на крючок мошенников

  • Проверяйте URL сайте

Адрес сайта должен начинаться с "https://" и быть официальным. Кроме того, не открывайте подозрительные ссылки.

Важно! В 2024 году, согласно данным НБУ, 40% фишинговых атак произошли из-за неправильного распознавания фальшивых сайтов.

  • Не отвечайте на сомнительные звонки и сообщения

Если звонят или присылают сообщения с просьбой предоставить данные карты, не следует отвечать на них. Официальные организации никогда не запрашивают такую информацию через телефонный звонок или электронную почту.

  • Не используйте одинаковые пароли

Рекомендуется применять уникальные пароли для каждого аккаунта. Для высокого уровня безопасности пароль должен состоять из 12 и более символов. Там должны быть комбинации цифр, букв и специальных символов.

  • Обновляйте программное обеспечение

Операционная система и программы должны быть всегда обновленными, ведь новые версии программ являются менее уязвимыми и более защищенными.

  • Используйте многофакторную аутентификацию

Желательно включить дополнительные слои безопасности для своих карт и аккаунтов, чтобы получить наибольшую защиту от мошенников.

  • Будьте осмотрительны в соцсетях

Не следует открывать фальшивые ссылки в социальных сетях и не стоит распространять свои личные данные на сомнительных ресурсах.