Россия благодаря наличным и бриллиантам обходит санкции и финансирует вооруженные программы, – СМИ

Россия активно использует тайные финансовые сети для того, чтобы обходить санкции Запада. Одна из главных целей – приобретение технологий, связанных с оружием.

О схемах россиян рассказал представитель Международной рабочей группы по российским санкциям Павел Верхняцкий со ссылкой на источники в украинском правительстве. Эксперт также призвал страны коллективного Запада изменить фокус и обратить внимание на схемы, о которых он рассказал.

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По его словам, таким образом Россия получает микрочипы и другие инструменты, необходимые для создания ракет и дронов, периодически, к сожалению, запускаемых по территории Украины. Россия активно использует тайные финансовые сети для того, чтобы обходить санкции Запада. Одна из главных целей – приобретение технологий, связанных с сектором оружия.

Как Россия финансирует программы по покупке оружия

Павел Верхняцкий заявил, что россияне чаще всего используют для обхода санкций и финансирования тайной торговли оружием наличные деньги. Скорее всего, это средства от продажи нефти и газа. Российские деньги после этого "оседают" на счетах в странах, где не слишком тщательно соблюдают санкционные ограничения. В частности, речь идет о Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Добавим, что, в том числе благодаря россиянам на рынке элитной недвижимости в Дубае зафиксировали настоящий бум. Это город опередили Нью-Йорк, Лондон и Гонконг.

Конкретно приобретения орудия проходят с помощью сети подставных компаний, которые достаточно частенько являются обыденным прикрытием для русской разведки. Именно эти субъекты покупают подсанкционные товары. Чаще всего вышеупомянутые фирмы базируются в таких странах как Казахстан и Армения, которые традиционно имеют тесные отношения с россиянами Верхняцкий назвал эти компании создавшимися еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, а начали использовать после введения санкций странами Запада.

Павел Верхняцкий сообщил, что есть информация об использовании алмазов для оплаты санкционных товаров. Эти данные подтверждают последний отчет британской группы по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Эксперты указали в документе, что Кремль таким образом финансирует не только программу по закупке технологий, но и кампании по дезинформации и группе боевиков, пишет University of Exeter.