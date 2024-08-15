Продолжаются переговоры России и Индии: как развиваются отношения между этими странами
Источник:Reuters
Возобновились переговоры между Центробанками России и Индии. Решается вопрос организации торговли в национальной валюте между этими странами.
Какое решение планируют принять
Делегация индийского центрального банка уже прибыла в Россию. Основной целью этого визита является определение курса рупии к рублю.
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Центробанки обеих стран планируют расширение торговли между Индией и Россией. Расчет при проведении такого рода операций сейчас происходит в национальной валюте.
Именно поэтому финансовые учреждения Индии и России хотят установить базовый курс. Таким образом эти Центробанки хотят не учитывать, при своих расчетах, стоимость валюты к доллару.
Какие отношения между Россией и Индией
Сейчас Россия является одним из крупнейших экспортеров в Индию. С начала финансового года (с апреля 2024 года) экспорт вырос до 23,78 миллиарда долларов. Для сравнения, это на 20,3% больше чем в аналогичный период прошлого года.