Деньги из Европы в Украину: какой способ перевода выбрать

В большинстве европейских банков основным способом перевода являются переводы между банковскими счетами. По этой причине в приложениях иностранного банка может отсутствовать функция перевода именно на карты других стран, например Украины. Поэтому перевести средства с европейской карты на украинскую придется другими способами.

Перевод средств через SEPA или SWIFT

Одним из самых выгодных вариантов перевода является система SEPA ( Single Euro Payments Area), которая позволяет осуществлять переводы в евро между странами единой платежной зоны. Однако для этого украинскому получателю необходимо иметь счет в евро и реквизиты IBAN.

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Прежде чем оформлять перевод, стоит уточнить в своем банке, поддерживает ли он переводы SEPA, а также какую комиссию взимает. Также стоит спросить, сколько времени займет зачисление средств.

В то же время, если банк не поддерживает SEPA, можно воспользоваться международной системой SWIFT, услугами которой пользуются около 11 тысяч банков и финансовых учреждений в более чем 200 странах мира, отмечают в НБУ.

Для этого нужно знать IBAN получателя, SWIFT-код украинского банка, имя и фамилию получателя, его адрес и указать назначение платежа. Впрочем, такие переводы не быстрые, могут занимать 1–3 дня.

Как перевести деньги с карты на карту

Если перевод нужно осуществить быстро, а сумма не столь велика, то в мобильных приложениях украинских банков, таких как "ПриватБанк", это можно сделать. Для этого нужно выбрать опцию "Международные переводы" и выбрать платежный сервис, с помощью которого можно получить или отправить средства.

Также украинцы могут воспользоваться международными финансовыми сервисами, которые позволяют переводить средства между разными странами. Среди наиболее распространенных: PayPal, Payoneer, Western Union и другие.

В большинстве случаев необходимо зарегистрировать аккаунт, привязать банковскую карту или счет и указать реквизиты получателя. Однако комиссия и курс конвертации будут зависеть от конкретного сервиса.