Карточные переводы под вопросом: коснутся ли новые ограничения большинства украинцев

Недавно стало известно, что Нацбанк может ввести новые ограничения, которые могут усложнить карточные переводы физических лиц. Это сделают прежде всего для уменьшения теневых операций. В то же время решение об ограничениях еще не принято.

Во время конференции "Финансы для бизнеса во время войны" заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова рассказала, что в Нацбанке работают над ограничениями по карточным переводам. И будут касаться они бизнеса и физических лиц.

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Ограничения для "бизнесменов" в тени

Для 24 Каналу банкирка Анна Довгальская прокомментировала возможные ограничения по карточным переводам. Она объясняет, что идея относительно лимитирования переводов средств между физлицами важна.

Речь идет о таких платежах, что в той или иной степени, находятся в тени.

Довгальская приводит пример – это оплата услуг или покупка товаров через механизм P2P, который не предусматривает платежей, связанных с коммерческой деятельностью.

Что такое P2P P2P (peer-to-peer) с английского означает "от лица к лицу". То есть это перевод с карты на карту, который является самым простым способом отправить деньги.

Банкирка добавляет, что возможное внедрение ограничений будет способствовать тому, чтобы так называемые "бизнесмены" не смогли избегать уплаты налогов.

Анна Довгальская Заместитель председателя правления Глобус Банка Однако важным будет именно установление "справедливых ограничений", которые не будут затрагивать интересы большинства граждан. Напомню, что пользователями карт являются более 90% граждан.

Какими могут быть лимиты

Анна Довгальская напомнила, что в банковской сфере сейчас уже действуют ограничения. Они обусловлены требованиями законодательства по финмониторингу:

переводы на общую сумму более 400 тысяч гривен требуют от банков более тщательного изучения происхождения переводимых средств,

обычно банковские лимиты предусматривают перевод средств в размере до 30 тысяч гривен за одну транзакцию, а общий объем переводов одного клиента – до 400 тысяч гривен.

Есть также требование о сопровождении переводов информацией об отправителе и получателе, отслеживание так называемого "измельчения" платежей между отправителем и получателем. Банки руководствуются также внутренними правилами: анализируют частоту, количество, оборот, вид операций, место осуществления операций и прочее,

– добавляет банкирка.

В то же время Довгальская замечает, что говорить о том, какими могут быть новые ограничения пока рано. Все же идея еще не приобрела признаков конкретики и не оформлена, например, в законопроект.

Но стоит отметить, что ограничения могут коснуться:

частоты переводов, суммы перевода за одну транзакцию, максимального объема платежей в месяц, максимальной общей суммы переводов в месяц.

Нововведения вряд ли коснутся большинства граждан. Это могут быть меры на усиление финмониторинга, попытки убрать "лазейки", через которые не останавливается поток денег неустановленного происхождения.