Как уменьшить свои расходы

Чтобы уменьшить расходы, необязательно отказываться от всех хотелок, сообщает 24 Канал.

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Какие правила для экономии средств нужно знать:

Правило 24 часов

Прежде чем совершить покупку, нужно "выдержать" 24 часа. Если это важная вещь, на следующий день вы должны ее приобрести. В случае, когда это было импульсивное желание, стоит забыть о нем или отложить на потом.

Не используйте кредитные лимиты

Это фейковое ощущение наличия средств. Долг потом придется в любом случае отдавать, а иногда даже с процентами.

Обратите внимание! Некоторые люди говорят, что они впадают в зависимость от использования кредитных лимитов.

Покупайте качественное

Покупайте вещи, которые будут служить вам долго. Даже, если они стоят дороже.

Установите бюджет

Рассчитайте свой бюджет на месяц и четко его придерживайтесь. Для удобства, можно фиксировать расходы в специальном приложении.

Составляйте списки

Составляйте список на распродажу, в продуктовый магазин или куда-либо, где будете совершать покупки. Таким образом вы не допустите импульсивных расходов.

Инвестируйте, чтобы иметь время

Не бойтесь вкладывать в свой комфорт. Если вы будете сосредоточены на важных делах, а не на бытовых неудобствах, сможете достичь больших результатов.