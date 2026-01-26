Россия теряет Южный Кавказ: на этот раз все из-за Трампа

Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания – TRIPP, лишает Россию позиции главного игрока на Южном Кавказе. Фактически, Кремль потерял свое влияние в этом регионе.

Какие изменения произошли на Южном Кавказе?

Как известно, совместная армяно-американская управляющая компания будет минимум 49 лет обеспечивать функционирование указанного проекта, сообщает СЗРУ.

В частности, именно она будет способствовать коммуникации между недавними врагами – Арменией и Азербайджаном. Ранее роль коммуникатора была именно у Москвы.

Что планируется сделать в рамках проекта TRIPP:

прокладка нефтяных путей, а также – газопроводов;

создание железнодорожной и автомобильной инфраструктуры рядом с приграничной иранской железнодорожной веткой.

Коридор, по логике бенефициаров, сформирует "важное звено" Транскаспийского маршрута, пролегающего через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы,

– отмечает украинская разведка.

Как сообщает глава МИД Армении Арарат Мирзоян, участие России в реализации этого проекта даже не обсуждалось. Такие предложения не выдвигали ни американская, ни армянская стороны.

К тому же премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно обратился к российской компании "РЖД" с просьбой. Армянский политик указал, что в сжатые сроки должно произойти восстановление разрушенных путей к границам Азербайджана и Турции.

Важно! Сейчас именно "РЖД" является концессионером армянской железной дороги. То есть, эта российская компания поддерживает и эксплуатирует инфраструктуру Армении.

Пашинян отметил, что, если это будет сделано за счет Армении, возникнет значительная проблема для Москвы. Ведь станет актуальным вопрос, о целесообразности присутствия России в этом регионе, сообщает EADaily.

Что важно знать о TRIPP?