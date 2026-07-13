Это абсолютно правильный шаг, – эксперт назвал главную причину появления банкноты номиналом 2000 гривен

В Украине с 4 сентября 2026 вводится в обращение новая купюра номиналом в 2000 гривен. Это важное и необходимое решение Национального банка.

Такое мнение в беседе с 24 Каналом высказал ректор Международного института бизнеса Александр Савченко, подчеркнув, что банкноты и монеты должны удовлетворять потребности подавляющего большинства украинцев. Также он отметил, что именно в этом и заключается рациональная структура.

Что стало главной причиной появления новой банкноты?

Савченко подчеркнул, что существует понятие ценового масштаба. Соответствующая структура формировалась на протяжении последних 200 лет. За основу берется американский стандарт: самая крупная банкнота любой страны, в нашем случае Украины, должна приближаться к 100 долларам США. Однако в Украине, по его словам, уже следует ввести банкноту номиналом в 5000 гривен.

Это абсолютно правильный шаг. Национальный банк принял решение, что к этому нужно идти постепенно. У нас самая крупная банкнота будет соответствовать примерно 50 долларам. Именно такой масштаб цен и, соответственно, структура банкнот и монет, именно это стало главной причиной выпуска такой банкноты,

– пояснил он.

Введение в обращение 2000-гривневой банкноты, по мнению ректора Международного института бизнеса, будет удобным. Потому что, например, тираж банкнот номиналом 1000 гривен уменьшится, а новой – увеличится.

Что касается замечания о том, что благодаря этому состоятельным украинцам будет легче хранить деньги в новых банкнотах этого номинала, то это зависит, по его словам, в большей степени от уровня инфляции и от курсовой стабильности валюты.

Какова цель введения новой купюры номиналом 2000 гривен: смотрите видео

"Если бы, например, курс гривны был стабилен, а цены колебались бы не вокруг отметки 10% – это типичный уровень инфляции в последние годы для нас, а, например, около 2 – 3%, то, очевидно, хранили бы больше в гривнах", – отметил Александр Савченко.

Он добавил, что те, кто хочет хранить средства в течение длительного времени, выбирают доллар или евро либо кладут гривны на банковские депозиты.

Отметим, что в Национальном банке пояснили, что введение в обращение банкноты номиналом 2000 гривен связано не только с инфляцией. Ведь в связи с изменениями в экономике, как отметил глава НБУ Андрей Пышный, структура наличного обращения также требует обновления.

Кроме того, появление новой банкноты должно сделать наличные расчеты более удобными, сократить расходы на печать, транспортировку и инкассацию денег, а также упростить работу банков, бизнеса и торговли.

