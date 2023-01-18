Нефтяные санкции против России: кто они – главные покупатели сырья агрессора

Частичное эмбарго ЕС на российскую нефть вынудило Москву искать новые пути для экспорта сырья, поскольку от этого существенно зависит бюджет страны. О последних данных о продаже российской нефти – читайте дальше.

Эмбарго от ЕС и ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель начали действовать 5 декабря 2022 года. Эти ограничения существенно сократили доходы России от экспорта сырья за границу, а также заставили агрессора искать новые рынки.

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Экспорт российской нефти после санкции

По данным трейдеров и поставщика данных Refinitiv Eikon, у России все еще есть возможность для продажи своей нефти в другие страны. Например, объемы поставки сырья из балтийских портов в первой половине января 2023 года выросли до 3,4 миллиона баррелей с 2,5 миллиона баррелей за первые две недели декабря. Главными портами для России стали Усть-Луга и Приморск.

Экспорт российской нефти из этих портов в Азию в течение 1 – 15 января 2023 года вырос на 27% до 2,8 миллиона тонн. За аналогичный период в декабре этот показатель был равен 2,2 миллиона тонн. Главными рынками для государства-агрессора стали страны Латинской Америки и Азии.

Такого уровня разрыва отношений между Россией и Европой на фоне полномасштабной войны против Украины не фиксировались даже в эпоху холодной войны. До этого именно европейские страны покупали больше всего российской нефти. Среди них Германия, которая в начале 2023 года сообщила о достижение полной независимости от агрессора в энергетическом секторе

Какие страны покупают нефть из России

Главными покупателями самой известной марки нефти из России – Urals – остаются Индия и Китай. Источники осведомлены о ситуации на рынке добавляют, что благодаря новым логистическим схемам, включая перевозку с судна на судно и использованию танкеров VLCC, вероятнее всего, будет способствовать увеличению доходности такого экспорта.

По меньшей мере 4 крупных китайских танкера перевозят сырую нефть Urals в страну. Добавим, что после введения ценового потолка от G7, доступ России к грузовым услугам в цивилизованном мире ограничен. Также это касается страхования, которое крайне важно для морских перевозок.

Например, за первые 15 дней января 2023 года объемы поставки российской нефти в Индию судами типа Афрамакс оценили в 1,5 миллиона тонн. За аналогичный период в декабре этот показатель составил 1,7 миллиона тонн. Ожидается, что путем прямой поставки в Китай за этот период попало примерно 200 тысяч тонн нефти.

Еще примерно 500 тысяч тонн нефти из балтийских портов, загруженных во время первой половины января, отправят в Азию через Суэцкий канал, однако конечный пункт пока не установлен.