Показания счетчика за свет: когда и как их нужно подавать

Именно от передачи показаний счетчика зависит, какую платежку вы получите в заключении. Важно фиксировать данные о потребленной электроэнергии корректно и передавать их своевременно.

Как корректно передавать показания счетчика на электроэнергию?

Передавать нужно полную цифру на счетчике, то есть, до запятой или красного сектора. В начале нули необходимо пропустить.

Важно осуществлять подачу показателей своевременно. Для этого есть 5 дней:

этот период начинается за 2 дня до окончания текущего календарного месяца;

и заканчивается – через 3 дня следующего месяца.

Рассмотрим ситуацию, где в месяце 30 дней. Получается, что показатели можно подать: 29, 30, 1, 2 и 3 числа.

Обратите внимание! Если не передать показатели своевременно, за электроэнергию все равно придется заплатить. Вам будет начислен среднесуточный объем потребления, а не – фактический. А он может быть больше реального платежа.

Как правильно передавать показатели?

Передавать показатели можно многими методами. Это реально сделать онлайн и офлайн, сообщает Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.

Стоит сказать, что недавно компания YASNO внедрила изменения. Теперь там недоступен сервис "Приват24", как метод передачи показателей.

В компании объяснили, что отказались от передачи показаний через финансовых посредников, чтобы гарантировать точность и надежность обработки информации. По мнению YASNO, только прямые каналы связи с потребителем обеспечивают корректность расчетов,

– подчеркнул департамент.

В то же время клиенты YASNO могут передать показатели пока через:

официальный сайт;

приложение YASNO;

чат-боты компании в Viber или Telegram.

По данным Львовоблэнерго, есть и другие методы для подачи показателей. Например, через электронную почту, или:

колл-центр;

SMS.

Как изменится тариф на электроэнергию в марте?

В марте тариф на электроэнергию не будет расти. Для бытовых потребителей он и в дальнейшем составит – 4,32 гривны за киловатт-час.

Заметим, что правительство продлило действие ПСО на электроэнергию. Актуальным нынешний тариф будет, как минимум до апреля 2026 года.

Лайфхак! Чтобы платить за коммуналку меньше, можно установить счетчик на несколько зон. Тогда электроэнергия в определенные часы будет дешевле.