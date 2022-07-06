Россия теряет еще один рынок: что об этом известно и какие страны продолжают сотрудничество
Источник:Экономическая правда
В 2021 году россия была второй страной в мире по объемам выработки золота с долей на уровне 9,5%. Государство-агрессор опередил только Китай. Большая доля драгоценного металла была направлена на экспорт, однако в 2022 году ситуация изменилась.
В 2021 году 87% произведенного золота в россии – это был экспорт. Речь идет о 302 тоннах драгоценного металла. Всего в прошлом году там произвели 346 тонн золота, без учета золота в концентратах. По состоянию на 6 июля, цена золота на рынке 1 761 доллар за унцию, информирует Gold Price.
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россия теряет экспорт золота
Сфера добычи золота у россии достаточно организована, хотя она не на таком уровне как нефть и газ. В настоящее время на территории государства-агрессоры добычей драгоценного металла занимаются 520 компаний. На главные 10 компаний приходится 61% рынка.К теме! Больше всего российского золота импортировала Великобритания, которая является самым мощным глобальным хабом драгоценных металлов – 266 тонн или 88%. Также часть золота закупала Швейцария, чей рынок второй на этом рынке.
Лондонская фондовая биржа прекратила принимать драгоценные металлы из россии. Дело в том, что Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов 7 марта 2022 года приняла решение о приостановлении действия статуса Good Delivery "надежная поставка":
- это касается всех заводов государства-агрессорки, производящих золотые слитки;
- а также имеют соответствующую аккредитацию;
- речь идет о 6 предприятиях.
Кроме того, крупнейшая международная корпорация, работающая с золотом – Kinross Gold – покинула российский рынок. Акции канадской компании, к моменту создания этого материала, колеблются на уровне 3,35 доллара за штуку . Рыночная капитализация фирмы составляет 4,3 миллиарда долларов, согласно Yahoo! Finance.
Что происходит на внутреннем рынке
Золотоискатели в россии сегодня имеют возможность продавать металл Банка России. Центральный банк государства-агрессорки с 28 февраля 2022 года возобновил процесс приобретения золота в рамках внутреннего рынка.
К сожалению, у россии все еще есть шанс продавать свои драгоценные металлы в страны, которые не вводят санкции. Однако они рассчитывают на существенные скидки. Речь идет об Индии и Китае, которые в последние месяцы резко увеличили объемы импорта российской нефти.Важно! Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с малой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.
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