Россия теряет еще один рынок: что об этом известно и какие страны продолжают сотрудничество

В 2021 году 87% произведенного золота в россии – это был экспорт. Речь идет о 302 тоннах драгоценного металла. Всего в прошлом году там произвели 346 тонн золота, без учета золота в концентратах. По состоянию на 6 июля, цена золота на рынке 1 761 доллар за унцию, информирует Gold Price.

Обратите внимание Биткоин снова стоит более 20 тысяч долларов: курс топовых криптовалют мира на 6 июля

россия теряет экспорт золота

Сфера добычи золота у россии достаточно организована, хотя она не на таком уровне как нефть и газ. В настоящее время на территории государства-агрессоры добычей драгоценного металла занимаются 520 компаний. На главные 10 компаний приходится 61% рынка.

Больше всего российского золота импортировала Великобритания, которая является самым мощным глобальным хабом драгоценных металлов –. Также часть золота закупала Швейцария, чей рынок второй на этом рынке.

Лондонская фондовая биржа прекратила принимать драгоценные металлы из россии. Дело в том, что Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов 7 марта 2022 года приняла решение о приостановлении действия статуса Good Delivery "надежная поставка":

это касается всех заводов государства-агрессорки, производящих золотые слитки;

а также имеют соответствующую аккредитацию;

речь идет о 6 предприятиях.

Кроме того, крупнейшая международная корпорация, работающая с золотом – Kinross Gold – покинула российский рынок. Акции канадской компании, к моменту создания этого материала, колеблются на уровне 3,35 доллара за штуку . Рыночная капитализация фирмы составляет 4,3 миллиарда долларов, согласно Yahoo! Finance.

Что происходит на внутреннем рынке

Золотоискатели в россии сегодня имеют возможность продавать металл Банка России. Центральный банк государства-агрессорки с 28 февраля 2022 года возобновил процесс приобретения золота в рамках внутреннего рынка.

К сожалению, у россии все еще есть шанс продавать свои драгоценные металлы в страны, которые не вводят санкции. Однако они рассчитывают на существенные скидки. Речь идет об Индии и Китае, которые в последние месяцы резко увеличили объемы импорта российской нефти.

Актуально – россияне похитили иностранные суда в Мариуполе: смотреть видео

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с малой буквы,, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.