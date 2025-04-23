Россия наращивает поставки нефти

В странах Азии и Турции экспорт российской нефти вырос впервые за месяц. Следовательно, потоки нефти из всех российских портов выросли до 3,21 миллиона баррелей в сутки.

Почему Россия увеличила экспорт нефти

Сейчас потоки российской нефти остаются примерно на уровне 240 тысяч баррелей в сутки, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Основной рост обеспечили поставки из таких портов:

Козьмино (Тихий океан),

Приморск (Балтика).

Обратите внимание! Количество танкеров, вывозивших нефть сорта Espo из Козьмино, стало самым большим за 5 недель, а из Приморска – за 3 недели.

Рост экспорта нефти аналитики связывают с тем, что США постепенно ослабляют санкционное давление на Россию.

Речь идет о том, что Трамп выразил готовность идти на уступки России в переговорах по миру в Украине: признание оккупированных территорий, снятие санкций, прекращение поставок вооружения Киеву и блокирование вступления Украины в НАТО.

Сколько Россия уже отгрузила нефти

До 20 апреля известно, что 31 танкер отгрузил 23,45 миллиона баррелей российской нефти. Это на 1,5 миллиона больше, чем неделей ранее, а ежедневный экспорт составил около 3,35 млн баррелей.

Общая стоимость российского нефтяного экспорта за неделю выросла на 130 миллионов долларов – до 1,28 миллиарда долларов. Это обусловлено как ростом объемов поставок, так и повышением мировых цен на нефть.

Цена сорта Urals , отгружаемого из балтийских портов, повысилась на 2,30 доллара за баррель,

, отгружаемого из балтийских портов, повысилась на 2,30 доллара за баррель, Сорт Espo – на 2,40 доллара.

– на 2,40 доллара. В Индии нефть из России подорожала примерно на 2 доллара за баррель.

Кроме того, в Турцию поставки выросли на 50 тысяч баррелей и составили 290 тысяч баррелей в сутки. Это самый высокий показатель с начала февраля.