Перед важным событием: экспорт нефти России обвалился до минимума за 2 месяца

Российский экспорт нефти зафиксировал очередной спад. Речь идет о среднем значении за четыре недели.

Изменение динамики экспорта зафиксировали накануне встречи стран ОПЕК+, которая запланирована на 2 июня. В частности, топовые производители нефти будут обсуждать вопрос о предложении.

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Спад российского экспорта нефти

Увеличение потоков из тихоокеанских портов страны было более чем компенсировано снижением объемов из Черного моря и Арктики. Грузопоток из балтийских портов России не изменился по сравнению с предыдущей неделей, но в этом месяце прогнозируют его уменьшение по сравнению с апрелем.

Россия также обязалась компенсировать перепроизводство нефти, которое привело к не выполнению квоты от ОПЕК+ в апреле, что объясняют с "техническими моментами, которые связаны со значительным сокращением добычи".

Результатом уменьшения объемов добычи станет сокращение поставок за границу. Добавляют, что в первой половине мая Россия перерабатывала 5,45 миллиона баррелей нефти в сутки. Этот показатель вырос на 4% по сравнению с апрелем. Этому способствовал ремонт нефтеперерабатывающих заводов, которые пострадали от ударов украинских беспилотников.

Снижение объемов поставок сырья также было осложнено еще одним небольшим недельным падением цен, что привело к снижению российских поставок до 10-недельного минимума.

Также напомним, что доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал 24 Каналу, что Россия "закрывает дыры" в экономике именно нефтяной промышленностью, которая скоро может стать убыточной. Альтернатив для экспорта нефти у России нет.