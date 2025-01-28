США ударили по экспорту российской нефти в Азию: какая проблема возникла у Москвы

Санкции США против России, которые вступили в силу в начале января, вредят торговле российской нефтью в Азии. Стоит понимать, что этот регион имеет критически важное значение для экспорта нефти из России.

Санкции США вредят экспорту нефти из России

Торговля российской нефтью, которая предназначена для отгрузки в Азии в марте, замедляется. Этот регион является крупнейшим покупателем нефти из России в последние годы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Это связано со значительным разрывом в ценах на нефть между покупателями и продавцами в Китае. Дело в том, что стоимость фрахта танкеров, перевозящих нефть, резко выросла после вступивших в действие санкций США, 10 января 2025 года.

Вашингтон направил новые санкционные ограничения против цепочки поставок российской нефти. Это последние санкции, которые ввела администрация Джозефа Байдена.

Что такое фрахт Это оплата за доставку груза любым видом транспорта согласно условиям договора. Чаще всего этот термин встречается в сфере морских и авиа грузоперевозок

Финансовый директор индийской компании Bharat Petroleum Corp рассказал, что на прошлой неделе компания не получила новых предложений по поставкам нефти в марте. Как правило, Индия получала предложения по нефти из России в середине каждого месяца. В компании ожидают, что количество грузов с нефтью на март уменьшится по сравнению с тем, что было в январе и декабре.

На Россию приходится 36% нефтяного импорта Индии, которая является одной из крупнейших стран в Азии. В то же время доля российской нефти в Китае составляет почти 5 часть от общих объемов импорта в 2024 году. Напомним, что в четвертом квартале прошлого года Саудовская Аравия существенно укрепила свои позиции в Азии.