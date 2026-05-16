Экспорт нефти страны ОПЕК упал почти в 10 раз: все из-за войны на Ближнем востоке

Ирак экспортировал 10 миллионов баррелей нефти через Ормузский пролив в апреле. Это меньше на примерно 93 миллионов баррелей в месяц до начала войны с Ираном.

Что известно об экспорте нефти Ираком?

Об этом заявил новый министр нефти страны Басим Мохаммед во время пресс-конференции в субботу, 16 мая, о чем пишет Reuters.

Закрытие Ормузского пролива из-за войны с Ираном сократило экспорт нефти из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Ирака. Это и стало причиной резкого роста цен.

Экспорт через Ормузский пролив является низким и зависит от прибытия нефтяных танкеров, которые не заходят из-за страхования,

– сказал Басим Мохаммед во время своей первой пресс-конференции после вступления в должность.

Сейчас Ирак добывает 1,4 миллиона баррелей нефти в сутки. Экспорт иракской нефти через трубопровод Киркук – Джейхан возобновился в марте после того, как Багдад и Курдское региональное правительство договорились о перезапуске поставок.

Мы экспортируем 200 тысяч баррелей через турецкий порт Джейхан и имеем план увеличить этот объем до 500 тысяч баррелей,

– сообщил Мохаммед.

Ирак планирует, в частности, взаимодействовать с ОПЕК+ для увеличения производственных и экспортных мощностей страны. По словам министра, Багдад стремится достичь отужности в 5 миллионов баррелей в сутки благодаря этому диалогу.

В то же время Ирак не намерен выходить из ОПЕК+ или ОПЕК, а также поддерживает сильную организацию для обеспечения стабильных и приемлемых цен на нефть. Об этом сообщили Reuters в апреле два иракских чиновника нефтяной отрасли.

Напомним, что ОАЭ действительно покинули ОПЕК. Это стало известно из материала Reuters от 3 мая.

В тексте ссылались на заявление межправительственной организации, которая была опубликована того же числа.

У материале от 28 апреля говорится, что выход ОАЭ – одного из крупнейших производителей в ОПЕК – ослабляет ее контроль над мировыми поставками нефти и углубляет раскол между ОАЭ и их соседом Саудовской Аравией, которая фактически является лидером Организации.

Экономист Олег Пендзин рассказал в комментарии для 24 Канала, что выход Объединенных Арабских Эмиратов из перечня стран ОПЕК дает им возможность максимально увеличить свою добычу нефти. Таким образом, удастся перекрыть те убытки, которые они сегодня несут. Но с другой стороны, теряется всякий смысл пребывания остальных стран в союзе ОПЕК.

Экономист Виталий Шапран рассказал, что сейчас рынки, вероятно, не будут остро реагировать на выход ОАЭ из ОПЕК. Но когда война в Иране завершится то, Россия будет более проблемно проникать на азиатские рынки. Пока же рынки реагируют именно на отношения США и Ирана.