Уже не Индия: одна страна неожиданно стала главным покупателем нефтепродуктов из России

После начала полномасштабной войны в Украине Индия была одним из крупнейших покупателей российских нефтепродуктов, в частности мазута. Однако в мае этого года Саудовская Аравия вышла в лидеры.

Кто закупил больше всего нефтепродуктов

По данным трейдеров и аналитической компании LSEG, именно Саудовская Аравия импортировала больше всего мазута и вакуумного газойля из России, пишет Reuters.

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В настоящее время Саудовская Аравия остается основным направлением поставок нефтепродуктов, ведь из-за жары растет спрос на электроэнергию и кондиционирование воздуха.

Саудовская Аравия, как ожидается, будет сжигать больше импортного мазута для производства электроэнергии этим летом из-за сокращения поставок природного газа,

– объясняют аналитики.

Это связано с тем, что часть газовых мощностей была остановлена после того, как война на Ближнем Востоке повлияла на экспорт нефти из этого региона.

В результате Россия только выиграла от перебоев с поставками, увеличив экспорт нефтепродуктов.

Несмотря на это, общий морской экспорт этих нефтепродуктов из России в Саудовскую Аравию в мае сократился примерно на 6% по сравнению с апрелем. В целом объем составил около 3,2 миллиона тонн.

Причиной сокращения поставок стали удары украинских дронов по российским НПЗ, которые привели к снижению объемов производства и отгрузки нефтепродуктов.

Как меняется экспорт нефтепродуктов

Стоит добавить, что после полного запрета ЕС на импорт российских нефтепродуктов, вступившего в силу в феврале 2023 года, основными рынками сбыта для России стали страны Ближнего Востока и Азии.

Однако ранее лидерство удерживала Индия. Но уже в мае 2026 года поставки в Индию сократились почти на 30%.

Таким образом, экспорт российских нефтепродуктов продолжает быстро меняться под влиянием геополитических и сезонных факторов. Спрос все больше зависит от энергетических потребностей отдельных государств, тогда как логистика остается нестабильной из-за санкций и войн.

Напомним, в настоящее время Россия вынуждена сокращать добычу и переработку нефти. По данным Международного энергетического агентства, в мае 2026 года добыча сырой нефти в стране снизилась до 8,7 миллиона баррелей в сутки — на 5% меньше, чем в 2025-м, и на 10% меньше запланированного уровня