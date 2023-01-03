Экономисты назвали страну G7, которую ждет самая сложная и длинная рецессия

Британские экономисты обнародовали прогноз потенциальной рецессии в стране. Они ожидают, что экономика Великобритании продемонстрирует самые плохие результаты среди стран G7.

В опросе приняли участие более чем 100 участников. И они ожидают, что именно Британия будет медленнее всего восстанавливаться после кризисного периода. Кроме того, домохозяйства заплатят высокую цену за провалы власти.

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Мрачный прогноз для Великобритании

Экономисты отметили, что инфляционный шок, спровоцированный пандемией коронавируса и полномасштабной войной России с Украиной, будет продолжаться дольше, чем в других странах. В результате Банку Англии придется сохранять базовую ставку на высоком уровне, а правительству страны – проводить жесткую финансовую политику.

Джон Филпотт, экономист рынка труда, добавил, что рецессия в 2023 году будет ощущаться в разы хуже, чем последствия после пандемии коронавируса. Его коллеги заметили, что ситуацию домохозяйств описывают как:

Тяжелую;

Мрачную;

Безрадостная;

Жалкую;

Ужасную.

Эксперт банка Berenberg заявил, что сочетание ряда важных факторов пока это самое плохое, что могло произойти. Речь идет о падении реальной заработной платы, жестких финансовых условиях и коррекции рынка жилья.

Согласно прогнозу Consensus Economics, ВВП Великобритании в текущем году упадет на 1%. Для сравнения рецессия в странах Еврозоны составит 0,1%. В то время как в США, которые являются первой экономикой мира, этот показатель вырастет на 0,25%.

Следует добавить, что четверть респондентов заявили, что сложная экономическая ситуация в стране также связана с последствиями Brexit. Они заявили, что выход страны из ЕС на постоянной основе тормозит рост экономики. В то же время большинство участников опроса ожидают, что Великобритания вернется к росту в конце 2023 года на фоне постепенного ослабления инфляции.

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