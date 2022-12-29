Может стать первым сигналом о начале кризиса: главные вызовы для Уолл-Стрит

В общем, мировое сообщество ожидает, что 2023 год будет крайне сложным. В частности добавляют, что угрозу рецессии в США могут недооценивать. Больше об этом – читайте дальше.

Экономисты прогнозируют, что в следующем году инфляция и мощная монетарная политика Федерального резерва США, целью которой является унять рост цен, вероятнее всего, останутся факторами влияния для фондового рынка и прибыльности акций. Например, в первом квартале 2023 года.

Достойно внимания Мир после эмбарго и ценового потолка для нефти из России: реакция рынка и новые возможности

Главные вызовы для фондового рынка США в 2023 году

По мнению экспертов по Уолл-Стрит, если в 2023 году начнется рецессия, то ценные бумаги могут зафиксировать существенные потери. В частности, специалисты из компании Truist Advisory Services добавляют, что кризисы обычно начинают набирать обороты именно на фондовом рынке.

Параллельно инвесторы обеспокоены оценкой доходов игроков из корпоративного мира. Они опасаются, что потенциальное замедление темпов экономического роста на глобальном уровне может не учитываться в полной мере.

Главный экономист Tressis Gestion Даниэль Лакалле считает, что глобальная экономика в последующиебудет фиксировать более медленные темпы роста. Он добавил, что эта тенденция не обойдет и передовые экономик мира.

Процессы, происходящие с американской экономикой, которая сегодня является сильнейшей в мире, повлияли и на фондовый рынок облигаций. Доходность 10-летних казначейских ценных бумаг с защитой от инфляции недавно оценивали в 1,5%. Усиление позиций этих активов может привести к уменьшению доходности акций, прежде всего, технологических компаний.

Издание Reuters указывает, что стремительное усиление позиций доллара США в 2022 году также негативно повлияло на доходность многих американских компаний, в том числе работающих за границей. Все потому, что возросла стоимость конвертации своих доходов в доллар.