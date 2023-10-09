Напомним, что 7 октября Израиль массово обстреляли ракетами из Сектора Газа. На территорию страны также вошли террористы ХАМАС из суши, моря и воздуха. В ответ официальный Тель-Авив объявил войну впервые с 1973 года, тогда как армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". Также мировые СМИ сообщают, что до атаки может быть причастный Иран.

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Как реагирует финансовый сектор Израиля

Национальная валюта Израиля – шекель – зафиксировала серьезный обвал. Денежная единица обесценилась почти до минимума за 8 лет по отношению к доллару США. Речь идет о падении на свыше 3%, когда курс колебался на уровне 3,9 шекеля за доллар. К моменту создания этого материала, этот показатель остается актуальным.

Похожую динамику фиксируют и на фондовом рынке Израиля. Прежде всего указывают, что ключевые индексы акций Тель-Авива рухнули почти на 7%. Ценные бумаги пяти крупнейших банков Израиля обрушились на 9%. Стоимость государственных облигаций подешевела примерно на 3%, информирует издание Reuters.

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