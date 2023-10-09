Напомним, что 7 октября Израиль массово обстреляли ракетами из Сектора Газа. На территорию страны также вошли террористы ХАМАС из суши, моря и воздуха. В ответ официальный Тель-Авив объявил войну впервые с 1973 года, тогда как армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". Также мировые СМИ сообщают, что до атаки может быть причастный Иран.
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Как реагирует финансовый сектор Израиля
Национальная валюта Израиля – шекель – зафиксировала серьезный обвал. Денежная единица обесценилась почти до минимума за 8 лет по отношению к доллару США. Речь идет о падении на свыше 3%, когда курс колебался на уровне 3,9 шекеля за доллар. К моменту создания этого материала, этот показатель остается актуальным.
Похожую динамику фиксируют и на фондовом рынке Израиля. Прежде всего указывают, что ключевые индексы акций Тель-Авива рухнули почти на 7%. Ценные бумаги пяти крупнейших банков Израиля обрушились на 9%. Стоимость государственных облигаций подешевела примерно на 3%, информирует издание Reuters.
Почему сейчас следует следить за долларом и золотом
Эскалация конфликта в Израиль, вероятнее всего, приведет к росту спроса на золото и доллар США. Аналитики считают, что эти активы выиграют от роста геополитических рисков. Потенциально инвесторы могут обратить больше внимания на государственные облигации США.
Кроме того, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардилло напомнил, что американский доллар всегда укрепляет позиции, когда возникают новые потрясения на международной арене. По его словам, события в Израиле также стали хорошим примером, почему следует хранить в инвестиционном портфеле золото, которое можно назвать страховкой на случай существенных изменений в мире, сообщает Reuters.