Еще 27 апреля 2019 года ЕС принял решение об изъятии банкноты номиналом 500 евро. То есть, ее постепенно выводят из обращения.

Почему изымают купюру 500 евро из обращения?

500 евровая банкнота была в первой серии. Со второй – она изъята, пишет 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

Дело в том, что ЕЦБ в новой серии создавал купюры по несколько иному принципу. Регулятор стремился усилить защиту банкнот и их износостойкость.

Это означает, что банкноты нужно будет реже заменять, что уменьшит их влияние на окружающую среду и позволит снизить расходы,

– отметил ЕЦБ.

Обратите внимание! Во второй серии максимальный номинал – 200. Также там представлены купюры 5, 10, 20, 50 и 100 евро.

Почему Европа решила выводить из обращения 500 евро? ЕЦБ был обеспокоен большим количеством подделок банкноты номиналом 500 евро. Именно поэтому, было принято решение изъять из обращения эту купюру. В июне 2019 года регулятор прекратил ее печать. Сейчас эту банкноту постепенно изымают.

Действительна ли купюра 500 евро сейчас?

Купюра номиналом 500 евро является действующим платежным средством. То есть, ею рассчитываться можно и сейчас.

Если же вы хотите "избавиться" от этой банкноты, ее можно обменять. Замена осуществляется в любом национальном центральном банке, принадлежащем к еврозоне.

Что происходит с курсом евро сейчас?