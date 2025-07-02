Банковская тайна под угрозой: получит ли налоговая свободный доступ к счетам

Министерство финансов планирует в течение трех лет ослабить банковскую тайну. Налоговая служба получит внесудебный доступ к информации о движении средств на счетах налогоплательщиков.

Разрешат ли налоговой внесудебный доступ к счетам

Недавно стало известно, что Министерство финансов в течение следующих трех лет если не отменит, то существенно ослабит банковскую тайну. Это позволит налоговой службе проверять операции на счетах налогоплательщиков без судебного решения, пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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В тексте одобренной Кабмином Бюджетной декларацииї на 2026-2028 годы, что станет основой для составления проекта Государственного бюджета на следующий год, указаны меры по реформированию налоговой.

Одним из них и предусматривается внесудебный доступ к счетам.

Расширение оснований для внесудебного доступа налоговых органов к информации об объемах средств, поступающих на банковские счета налогоплательщиков,

– указано в тексте.

Насколько реально внедрить внесудебный доступ к счетам

Экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии 24 Канала отметил, что сейчас в Украине не зарегистрировано ни одного законопроекта, который позволял бы Государственной налоговой службе Украины без решения суда получать информацию об объемах средств на счетах украинцев.

Есть законопроект по поводу создания реестра открытия счетов и банковских сейфов. Но это не означает раскрытие банковской тайны. В рамках документа не планируется передать информацию о движении средств на этих счетах. Просто соответствующие органы будут автоматически получать информацию о наличии счетов,

– отметил эксперт.

Относительно самой Бюджетной декларации, Пендзин не уверен, что все шаги, которые в ней прописаны будут реализованы. Эксперт ссылается на опыт принятия подобных документов в прошлом.

В прошлом году была принята Бюджетная декларация на три года, где не предусматривалось увеличение каких-либо социальных стандартов в течение трех лет. Прошел год, они приняли декларацию, где уже в 2026 году предполагается увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума,

– добавил Пендзин.

Аналитик посоветовал украинцам не очень переживать из-за этого документа По его словам, Кабмин каждый год принимает Бюджетную декларацию и далеко не все что там прописано реализуется.