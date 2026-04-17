Иран открыл Ормузский пролив, но США продолжат блокаду морских портов

Иран открыл Ормузский пролив для прохода всех торговых судов. Решение будет действовать на время перемирия в Ливане.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Что известно об открытии Ормузского пролива?

Как объявил глава МИД Ирана, проход через Ормузский пролив полностью открыли для всех коммерческих судов.

Решение было принято 17 апреля в соответствии с соглашением о прекращении огня в Ливане. По словам Аракчи, оно будет действовать в течение всего периода перемирия.

Проход разрешен по маршруту, согласованному Организацией портов и морского транспорта Исламской Республики Иран, о котором было объявлено ранее,

– написал Аракчи.

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети отреагировал на решение Ирана. Однако сейчас неизвестно, почему Ормузский пролив он назвал "Иранским".

Иран только что объявил, что Иранский пролив полностью открыт и готов к полному проходу. Спасибо!

– добавил американский лидер.

Несмотря на открытие пролива, Трамп заявил, что США продолжат блокаду морских портов Ирана. Действовать она, мол, будет до полной реализации мирного соглашения.

"Этот процесс должен происходить очень быстро, поскольку большинство пунктов уже согласованы", – написал президент Соединенных Штатов.

Что известно о перемирии и какая ситуация в регионе?