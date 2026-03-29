Иран атаковал важный завод: известно о пострадавших работниках

Иранская ракетно-дроновая атака «значительно» повредила один из заводов Emirates Global Aluminium в Абу-Даби. В результате удара были ранены несколько сотрудников государственной компании.

Что известно об атаке Ирана на важный завод?

EGA, один из крупнейших производителей алюминия в мире, сообщила, что её предприятие Al Taweelah в столице Объединённых Арабских Эмиратов стало целью удара, о чём пишет FT.

Плавильный завод в Al Taweelah в прошлом году произвёл 1,6 миллиона тонн литого металла.

Отмечается, что атака произошла через день после того, как два крупнейших сталелитейных завода Ирана также подверглись ударам. Таким образом, промышленная инфраструктура всё чаще становится мишенью в этом конфликте.

EGA совместно принадлежит Mubadala – одному из суверенных инвестиционных фондов Абу-Даби – и Investment Corporation of Dubai.

Важно! Опасения, что конфликт ограничит поставки алюминия из региона Персидского залива, уже вызвали "панические закупки" со стороны автопроизводителей.

Также FT сообщили о двух раненых в результате иранского удара по алюминиевому заводу в Бахрейне. Атака ранила двух человек, о чём сообщил владелец предприятия.

Компания, более известная как Alba, заявила, что травмы, полученные её сотрудниками, были незначительными,

– говорится в материале.

Alba управляет крупнейшим в мире алюминиевым плавильным заводом на одной площадке. В частности, компания отметила, что всё ещё оценивает нанесённый ущерб.

Ранее в этом месяце Alba объявила форс-мажор и приостановила поставки из-за фактического закрытия Ормузского пролива.

Напомним! Через этот пролив Иран в настоящее время разрешил проход Пакистану. Речь идёт о 20 судах под флагом этой страны. Информация была опубликована 28 марта СМИ CNN.

