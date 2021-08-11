Самая большой пузырь за десятилетия: инвестор с США рассказал, будет ли новый финансовый крах

Известный американский инвестор Рич Бернштейн обеспокоен ситуацией на бирже. Трейдер размахивает красным флагом над долгосрочными активами, начиная от Big Tech и биткоина до акций Reddit и долгосрочных облигаций.

Инвестор, который работает на Уолл-стрит уже десятки лет, отметил необходимость пересмотра портфеля и диверсификации для игроков рынка. По его словам,"рынки оказались в наибольшем пузыре за всю его карьеру". Рич Бернштейн также предупреждает, что на этот раз ситуация гораздо масштабнее, чем во времена пузырей доткомов и недвижимости.

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Новый финансовый пузырь

Бернштейн убежден, что Федеральная резервная система США настолько сильно исказила финал длительной кривой, поэтому реакция рынка является максимально ожидаемой в отношении активов с длительным сроком погашения, которая в конце концов начнет жить своей жизнью. Инвестор настаивает на том, что процентные ставки этой категорий акций не будут расти, поскольку это главная ахиллесова пята этого пузыря.

Эксперт добавил, что в таких ситуациях трейдеры обращают внимание только на ограниченный круг активов, что очень недальновидно. При этом никто никогда не знает, когда наступит момент Х и пузырь лопнет. Бернштейн, который также сотрудничает с американским инвестиционным банком Merrill Lynch, советует обратить внимание на активы, которые имеют ценность в условиях инфляции:

сырьевые товары (нефть, газ, зерно),

энергия.

Известный инвестор с США предупредил о новом финансовом пузыре / Фото Unsplash

Известный инвестор уточнил, что в течение последних 6 – 12 месяцев важную роль в секторе энергетики играют трейдеры-быки. Кроме того, на Уолл-стрит ожидают полноценного возвращения биткоина после масштабного обвала. Несмотря на все Бернштейн не считает, что рынок ждет крах. Вместо этого он делает ставку на колебания на бирже. Трейдер отметил, что рынок балансирует между переоцененными долгосрочными активами и пузырем против остального мира. По его мнению, если ликвидность быстро не исчезнет, что маловероятно, то возможность масштабного выхода на рынок медведей будет значительно менее перспективной, чем могут думать люди.