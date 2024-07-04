Город в Швейцарии выделит более 100 миллионов долларов криптовалютным стартапам

Власти швейцарского города Лугано создали инвестиционный пул для стартапов. Эта инициатива связана с криптовалютой.

Местные власти уверены, что это позволит привлечь инвестиции в город. Этот проект – это часть инициативы города по интеграции биткойна в его финансовую инфраструктуру и использования блокчейна в бизнес-проектах.

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Инвестиционный проект в Швейцарии на 100 миллионов долларов

При этом общая сумма в фонде для стартапов составляет более 100 миллионов швейцарских франков (110,5 миллиона долларов). Компании получат помощь в вопросах, связанных с интеграцией платежей в биткойнах и токенах LVGA от инвестиционного фонда 3M CHF.

Также фонд планирует более 500 грантов студентам колледжей. Главная цель – помочь им подготовиться к старту карьеры в области блокчейн-технологий. Напомним, что власти Лугано в 2022 году легализовала платежи в ВТС, USDT и LVGA. Поэтому на сегодня эти криптовалюты принимают в более 150 торговых точках и на предприятиях.