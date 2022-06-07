Инфляция может начать снижаться: какие факторы влияют на это

Одним из важных вызовов для всего мира является инфляция. Однако, по всей вероятности, вскоре потребители во всем мире смогут выдохнуть из-за трех факторов, которые связаны с предложением.

Предложение оказывает существенное влияние на уровень глобальной инфляции. Сейчас фиксируют изменение трех ключевых факторов со стороны предложения.

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Факторы, которые могут замедлить инфляцию в мире

Прежде всего речь идет о стоимости полупроводников, которая является барометром цены на самую разную электронику. Речь идет о компьютерах, медицинских приборах, посудомойках. Сейчас полупроводники стоят почти вдвое меньше своего пика, который зафиксировали в середине 2018 года. Кроме того, этот показатель снизился на 14% по сравнению с серединой прошлого года.

Дальше идет спотовая ставка на контейнеры, которые используют для транспортировки разных товаров. Этот показатель влияет на то, какой будет цена на одежду в американском Чикаго, предметы роскоши в Сингапуре или странах Европы. На сегодняшний день эта ставка упала на 26% исторического максимума в сентябре 2021 года.

Еще одним важным фактором являются цены на удобрения в странах Северной Америки, который является одним из важных индикаторов того, куда идет ситуация с глобальной инфляцией на продовольствие. Сейчас этот показатель на 24% ниже пикового уровня, зафиксированного в марте.

Текущая ситуация и прогнозы

На сегодняшний день в странах еврозоны инфляция превышает 8%. Также прогнозируют, что в США этот показатель будет держаться на этом уровне, когда в конце недели обнародуют данные за май. Кроме того, центральные банки во всем мире пытаются сделать все, чтобы унять перманентный рост цен.

Несмотря на то, что центробанки продолжают повышать процентные ставки, тем не менее, все больше экономистов поддерживают мнение, что пик инфляции уже прошел. Однако добавляют, что пройдет определенное время, прежде чем снижение стоимости на сырье повлияет на цены, которые видят в магазинах обычные потребители.

В то же время мало кто из специалистов предполагает возврат цен к уровню, который был до начала пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе. В частности, мировые ритейл-гиганты, например Walmart, сейчас пытаются продать раздутые запасы покупателям, проявляющим меньше энтузиазма. Поэтому смягчение давления со стороны предложения может позволить центральным банкам замедлить процесс повышения ставок.

Несмотря на то, что инфляция в некоторых частях мира до сих пор не достигла пика, появляются по крайней мере некоторые признаки того, что мы возможно уже не так далеко от поворотного момента, когда мы начнем видеть, как годовая инфляция будет спадать,

– заявил глава отдела исследований Азии в Австралии и Новой Зеландии Banking Group из Сингапура.

Это перспективное развитие событий по облегчению инфляции импортных товаров на глобальном уровне. Кроме того, снижение тарифов на контейнерные перевозки и улучшение ситуации со сроками поставки в индексах менеджеров по закупкам указывают на смягчение узких мест, которые должны ограничить ценовое давление позже этого года.

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